DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Chiphersteller Intel hat nach der jüngste Gewinnwarnung zwar im zweiten Quartal weniger verdient und umgesetzt, die Erwartungen der Analysten jedoch übertroffen. Als Grund wird ein überraschender Anstieg bei PC-Verkäufen angeführt, auch im Geschäft mit Rechenzentren wurden die Erwartungen übertroffen. Der Jahresausblick wurde leicht angehoben.

Der Umsatz im zweiten Quartal fiel um 3 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn ging auf 4,2 Milliarden oder 0,92 Dollar je Aktie zurück, von 5 Milliarden oder 1,05 Dollar im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis lag bei 1,06 Dollar je Anteil. Analysten hatten laut Factset einen bereinigten Gewinn von 0,89 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 15,67 Milliarden Dollar erwartet.

Für 2019 wird nun mit einem Umsatz von 69,5 Milliarden Dollar gerechnet und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,40 Dollar. Im April hatte der Vorstand den Ausblick beim Umsatz auf 69 Milliarden Dollar gesenkt bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 4,35 Dollar. Im Januar wurden noch ein Umsatz von 71,5 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,60 Dollar in Aussicht gestellt.

Für das dritte Quartal erwartet der Technologiekonzern einen Umsatz von 18 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,24 Dollar. Analysten hatten mit 17,74 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 1,15 Dollar gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Twitter Inc, Ergebnis 2Q

14:00 McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.013,80 +0,24% Nikkei-225 21.643,20 -0,52% Hang-Seng-Index 28.444,82 -0,52% Kospi 2.065,56 -0,43% Shanghai-Composite 2.938,87 +0,05% S&P/ASX 200 6.800,70 -0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kleinere Verluste prägen zum Wochenausklang das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien. Neben negativen Vorgaben aus den USA machen Beobachter den Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea für die gedämpfte Stimmung verantwortlich. Kyodo News meldete am Freitag, dass Japan Südkorea mit Wirkung zum 2. August von der Liste der bevorzugten Handelspartner streichen wolle. Abgesehen von dem Streit zwischen Japan und Korea gilt das Interesse den anstehenden Notenbanksitzungen in den USA und Japan in der kommenden Woche. Unterdessen hat das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mitgeteilt, dass chinesische Unternehmen bereit seien, mehr US-Agrarprodukte zu importieren. Das Ministerium reagierte damit vor der für kommende Woche angesetzten Fortsetzung der US-chinesischen Handelsgespräche auf Kritik des US-Präsidenten Donald Trump, dass China seine Zusagen zum Kauf von landwirtschaftlichen Produkten aus den USA nicht einhalte. Nebenbei läuft die Berichtssaison weiter. Nissan Motor fallen um rund 3 Prozent. Der japanische Automobilkonzern hat einen Gewinneinbruch gemeldet und will der schwachen Ertragsentwicklung mit dem Abbau von 12.500 Arbeitsplätzen begegnen. Dagegen werden die Zahlen von Fujitsu positiv aufgenommen.Die Aktie verteuert sich um 9,4 Prozent. In Seoul gewinnen SK Hynix nach einem positiven Analystenurteil 0,6 Prozent auf 79.700 Won. Das Brokerhaus Daiwa hat das Kursziel für die Aktie auf 93.000 von 89.000 Won erhöht. Die Analysten erwarten, dass der Chiphersteller die Produktion kürzt und damit die Preise für seine Produkte stützt.

US-NACHBÖRSE

Intel stiegen um 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen mit seinen Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen und seine Jahresziele leicht erhöht hatte. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet sprangen um 8,3 Prozent nach oben. Die Zahlen zum zweiten Quartal hatten die Analystenprognosen übertroffen. Außerdem kündigte Alphabet einen Aktienrückkauf im Volumen von 25 Milliarden Dollar an. Mit einem Kursrückgang um 1,6 Prozent reagierten Amazon auf die Geschäftszahlen des Onlinehändlers. T-Mobile US stiegen um 0,1 Prozent. Die US-Tochter der Deutschen Telekom hatte den Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Der Umsatz blieb jedoch leicht unter den Erwartungen. Anleger seien auch enttäuscht darüber gewesen, dass T-Mobile bei der Zahlenvorlage keine Neuigkeiten zum geplanten Zusammenschluss mit Sprint vermeldet und die angekündigte Telefonkonferenz mit Analysten auf unbestimmte Zeit verschoben habe, hieß es. Gute Zahlen von Starbucks wurden mit einem Kursplus von 6,6 Prozent belohnt. Die Expedia-Aktie legte um 1,5 Prozent zu, nachdem das Online-Reisebüro mit seinen Quartalszahlen überzeugt und die EBITDA-Prognose angehoben hatte. Für Alaska Air Group ging es nach Vorlage von Zweitquartalszahlen um 0,1 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.140,98 -0,47 -128,99 16,35 S&P-500 3.003,67 -0,53 -15,89 19,82 Nasdaq-Comp. 8.238,54 -1,00 -82,96 24,16 Nasdaq-100 7.929,87 -1,01 -80,74 25,28 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 843 Mio 777 Mio Gewinner 794 2.156 Verlierer 2.148 815 Unverändert 87 91

Leichter - Neben einigen enttäuschenden Unternehmenszahlen, unter anderem von Tesla, stand vor allem die Europäische Zentralbank (EZB) im Fokus des Marktes. Diese hat zwar den Startschuss für eine neue Runde geldpolitischer Lockerungen gegeben, doch die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi überzeugten die Investoren nicht. Diese seien nicht so deutlich ausgefallen, wie sich das der Markt zunächst vorgestellt hat, sagte eine Teilnehmerin. Tesla brachen um 13,6 Prozent ein. Der Hersteller von Elektroautos hat einen höheren Verlust ausgewiesen als Analysten erwartet hatten. Zusätzlicher Druck kam auf, weil Technikchef J.B. Straubel nach mehr als 15 Jahren bei dem Unternehmen diesem künftig nur noch als Berater zur Verfügung steht. Ford büßten 7,4 Prozent ein. Der Automobilkonzern enttäuschte mit Quartalszahlen und Ausblick. Facebook reduzierten sich um 1,9 Prozent, obwohl das soziale Netzwerk trotz einer erneuten Rückstellung im Zuge der Ermittlungen der Verbraucherschutzbehörde FTC wegen Datenschutzverstößen besser als erwartete Ergebnisse vermeldete. Die Aktie hat seit Jahresbeginn aber schon um 50 Prozent zugelegt, so das es hier zu einzelnen Gewinnmitnahmen gekommen sein könnte, so ein Beobachter.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,85 3,6 1,82 65,1 5 Jahre 1,85 3,5 1,81 -7,6 7 Jahre 1,95 2,9 1,92 -30,0 10 Jahre 2,07 2,3 2,05 -37,2 30 Jahre 2,61 2,6 2,58 -46,2

Die EZB-Aussagen belasteten auch den US-Rentenmarkt, denn welche Schritte die Notenbank ergreifen wird, sei nicht klar geworden, hieß es. Dazu kam der besser als erwartete Auftragseingang langlebiger US-Güter. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen drehte ins Plus und stieg um 2,3 Basispunkte auf 2,07 Prozent. Der Auftragseingang verbuchte den stärksten Anstieg seit August 2018. Und auch die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sind besser als gedacht ausgefallen. Der dritte Rückgang innerhalb von vier Wochen weist auf einen weiter festen Arbeitsmarkt hin.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1145 -0,0% 1,1148 1,1128 -2,8% EUR/JPY 121,07 -0,0% 121,10 120,25 -3,7% EUR/GBP 0,8954 +0,0% 0,8951 0,8920 -0,5% GBP/USD 1,2447 -0,1% 1,2455 1,2476 -2,3% USD/JPY 108,64 0% 108,64 108,06 -1,0% USD/KRW 1183,94 -0,0% 1184,48 1181,22 +6,2% USD/CNY 6,8796 +0,1% 6,8726 6,8736 +0,0% USD/CNH 6,8797 +0,1% 6,8730 6,8744 +0,1% USD/HKD 7,8148 -0,0% 7,8163 7,8146 -0,2% AUD/USD 0,6944 -0,1% 0,6953 0,6968 -1,4% NZD/USD 0,6657 -0,1% 0,6662 0,6694 -0,9% Bitcoin BTC/USD 9.718,75 -1,7% 9.887,00 10.076,75 +161,3%

Mit den Entscheidungen der EZB ging es zunächst auf ein Jahrestief bei 1,1101 Dollar nach unten. Die Draghi-Aussagen, die auf eine Uneinigkeit im EZB-Rat hindeuten, schoben im Anschluss die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,1188 Dollar. Im späten US-Handel notierte er bei 1,1144 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,28 56,02 +0,5% 0,26 +17,6% Brent/ICE 63,57 63,39 +0,3% 0,18 +15,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 26, 2019 01:55 ET (05:55 GMT)

Die Ölpreise legten nach den Vortagesabgaben wieder deutlicher zu. Marktteilnehmer sprachen von einer verspäteten Reaktion auf den wesentlich stärkeren Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten als erwartet. Da diese vor allem auf Förderausfälle im Golf von Mexiko wegen eines Wirbelsturms zurückzuführen seien, dürften die Auswirkungen insgesamt begrenzt bleiben, hieß es. Zudem bewegte sich der WTI-Preis weiter in der jüngsten Spanne zwischen 50 und 60 Dollar, so ein Teilnehmer. US-Leichtöl der Sorte WTI kletterte zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 56,02 Dollar, Brent legte um 0,3 Prozent auf 63,39 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.414,73 1.414,60 +0,0% +0,13 +10,3% Silber (Spot) 16,38 16,41 -0,2% -0,04 +5,7% Platin (Spot) 864,49 870,00 -0,6% -5,51 +8,5% Kupfer-Future 2,70 2,70 0% 0 +2,2%

Der Goldpreis markierte in Euro zunächst den höchsten Stand seit Dezember 2012. Mit der Aussicht auf sinkende Zinsen und Anleihekäufe durch die EZB sei die Attraktivität des Edelmetalls auch als Inflationsschutz zunächst gestiegen, hieß es. Doch mit den kritischen Stimmen zur EZB gab das Edelmetall die Gewinne wieder vollständig ab - auch belastet von den starken US-Daten. Der Preis der Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 1.415 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Haushaltskompromiss gebilligt, der Mehrausgaben von 320 Milliarden Dollar vorsieht und einen neuen Shutdown verhindern soll. Die Abgeordneten stimmten für die zwischen den Republikanern von US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten erzielte Einigung. Der Kompromiss, der einen Zeitraum von zwei Jahren abdeckt, muss nun noch den Senat passieren und dann von Trump unterzeichnet werden.

POLITIK NORDKOREA

Nordkorea hat seine jüngsten Raketentests als "Warnung" an Südkorea bezeichnete. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA von einer Botschaft an die südkoreanischen "Kriegstreiber" angesichts der geplanten gemeinsamen Militärmanöver von Seoul mit den USA.

ALPHABET

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 19 Prozent auf 38,9 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis verdreifachte sich auf 9,947 Milliarden Dollar. Je Aktie stieg der Gewinn auf 14,21 Dollar von 4,54 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten nur mit 11,10 Dollar gerechnet.

AMAZON

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 63,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 62,5 Milliarden Dollar erwartet. Amazon selbst hatte 59,9 bis 63,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis im Quartal stagnierte mit 3,08 Milliarden Dollar. Amazon erreichte damit immerhin die eigene Prognose von 2,6 bis 3,6 Milliarden Dollar.

APPLE

kauft für 1 Milliarde Dollar das Modemgeschäft von Intel, wie das Unternehmen nun bestätigte.

BAYER

Bayer muss auch im dritten Schadensersatzprozess um den Unkrautvernichter Glyphosat weniger Strafe zahlen als ursprünglich von einer Jury entschieden. Die zuständige Richterin am Gericht in Oakland senkte den sogenannten Strafschadensersatz aus formalen Gründen auf 86,7 Millionen Dollar.

BANK OF AMERICA

Berkshire Hathaway hat die Beteiligung an der Bank of America auf 10,4 Prozent aufgestockt.

MATTEL

hat den Verlust im zweiten Quartal auf 108 (Vorjahr: 241) Millionen Dollar verringert. Analysten hatten mit einem Fehlbetrag von 148 Millionen Dollar gerechnet. Der Umsatz legte auf 860 von 841 Millionen Dollar zu. Hier hatten die Analysten einen Rückgang auf 813 Millionen erwartet.

SOFTBANK

Der neue Technologiefonds der japanischen Softbank wird noch größer als der 100 Milliarden US-Dollar schwere Vorgänger. Der Konzern stellte den "Vision Fund 2" vor, für den bereits Zusagen über 108 Milliarden Dollar vorliegen. Einer der Investoren ist der iPhone-Hersteller Apple.

STARBUCKS

Der Nettogewinn stieg im dritten Geschäftsquartal auf 1,4 Milliarden (Vorjahr: 853 Millionen) Dollar oder 1,12 (0,61) Dollar je Aktie. Bereinigt verdiente Starbucks 78 Cent je Anteil, Analysten hatte mit 72 Cent gerechnet. Der Konzernumsatz legte um 8 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar zu. Für 2019 erwartet Starbucks nun einen bereinigten Gewinn von 2,80 bis 2,82 Dollar statt wie bisher von 2,75 bis 2,79 Dollar je Aktie. Der flächenbereinigte Umsatz soll um 4 statt um 3 bis 4 Prozent zulegen.

T-MOBILE

steigerte den Nettogewinn im zweiten Quartal um 20 Prozent auf 939 Millionen US-Dollar. Je Aktie entsprach der Gewinn 1,09 Dollar, Analysten hatte T-Mobile nur 97 Cent zugetraut. Der Umsatz kletterte aber nur um 4 Prozent auf 10,979 Milliarden Dollar, während Analysten mit 11,1 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2019 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.