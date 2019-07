Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering nach Halbjahreszahlen von 570 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die durchwachsenen Resultate des Luxusgüterkonzerns dürften nicht ausreichen, um Druck auf die Aktie zu verhindern, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem die nachlassende Umsatzdynamik bei Gucci dürfte den Anlegern nicht gefallen. Doch trotz der insgesamt enttäuschenden Entwicklung der Erlöse habe Kering mit dem operativen Ergebnis positiv überrascht. Das neue Kursziel begründete Flouquet mit dem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2019 / 20:59 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-07-26/08:36

ISIN: FR0000121485