Die Aktien von TUI und der Lufthansa arbeiten weiterhin an einer nachhaltigen Bodenbildung. Doch nach wie vor blicken die Marktteilnehmer auf die zahlreichen konjunkturellen Unsicherheiten, die vor allem die Lufthansa, teilweise aber auch die TUI belasten. Nun hat der Flugverband BDL eine konkrete Prognose abgegeben.Demnach wird wegen weltweiter Handelskonflikte und einer unsicheren Konjunktur in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte mit einem langsameren Wachstum gerechnet. Das Sitzplatzangebot ...

