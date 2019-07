Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Adva nach den Kursverlusten der vergangenen Monate von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber nach Quartalszahlen von 9,00 auf 8,30 Euro gesenkt. Die Zahlen für das zweite Quartal und der Ausblick für das dritte Jahresviertel hätten Licht und Schatten geboten, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das scheine aber alles in den Aktienkurs des Netzwerkausrüsters eingepreist zu sein./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 07:52 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 08:22 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

