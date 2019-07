Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 77 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem besser als erwartet ausgefallenen Gewinn im zweiten Quartal hob Analyst John Ennis nun seine Schätzungen für den Brauereikonzern an, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN BE0974293251

AXC0071 2019-07-26/09:07