Wenn man auf die Entwicklung der amerikanischen Aktienindizes schaut, sieht man auf den ersten Blick viel Positives: Das Triple Top auf Monatsbasis hat sich nicht bestätigt, und sowohl der DJIA, der S&P 500 als auch der Nasdaq stehen nach dem Ausbruch nach oben nahe ihrer Allzeithochs. Da geraten die Turbulenzen Ende letzten Jahres schnell in Vergessenheit. Jedoch gibt es einige Faktoren, die das Potenzial haben, als Katalysator für höhere Gesamtmarktvolatilität zu dienen.Als Maßstab für die zukünftige Aktienmarktvolatilität kann der VIX-Index dienen. Dieser Volatilitätsindex misst die vom Markt erwartete Schwankungsintensität von Indexoptionen auf den S&P 500 für die nächsten 30 Tage und gibt so an, ob die Marktteilnehmer eine unruhige oder ruhige nahe Zukunft an den Märkten antizipieren.

