Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 3800 auf 3750 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Zwar sei das Wachstum des Getränkekonzerns in Nordamerika schwächer ausgefallen als gedacht, hier habe aber auch ein Rückgang in Randgeschäften gewirkt, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst reduzierte zwar seine Gewinnerwartungen leicht, hält den Kursrutsch nach den Halbjahreszahlen aber für übertrieben./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 03:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-07-26/09:12

ISIN: GB0002374006