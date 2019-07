Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - EZB-Sitzungstage sind des Öfteren hochvolatil, so auch am gestrigen Donnerstag. Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam es zu einer Handelsspanne von exakt 300 Punkten und wie bereits in der gestrigen Ausgabe gemutmaßt wurde, scheiterte der deutsche Blue-Chip-Index mit dem neuen Zwei-Wochen-Hoch bei 12.599 Punkten am moderaten, im Mai 2018 begonnenen Abwärtstrend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

