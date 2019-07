Nach zwischenzeitlichen Hochs schlossen die europäischen Börsen schlussendlich doch mit Abgaben, nachdem die Währungshüter die hoch gesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllten. Zu Beginn war der EuroStoxx 50 auf ein 14-Monats Hoch geklettert, zu Handelsschluss stand dann aber doch ein Minus von 0,6% zu Buche. Der CAC 40 in Paris hatte sogar den höchsten Stand seit mehr als elf Jahren erreicht, ehe es auch hier 0,5% nach unten ging. EZB-Präsident Mario Draghi bereitete die Märkte zwar wie erwartet auf geldpolitische Lockerungen vor, erfüllte aber nicht die Hoffnung einiger Anleger, schon jetzt konkreter zu werden. Die Gefahr einer Rezession in der Eurozone bezeichnete er außerdem als "relativ niedrig". Nachdem in den Kursen schon viel ...

