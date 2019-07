Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Amazon nach Zahlen für das zweite Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 2400 US-Dollar belassen. Beim Umsatz habe der Online-Händler die Markterwartungen klar übertroffen, das im Rahmen der Management-Prognose ausgefallene operative Ergebnis sei aber dahinter geblieben, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsbeschleunigung sollte sich im dritten Jahresviertel fortsetzen. Vor diesem Hintergrund biete Amazon eine der besten Chancen/Risiko-Profile im Internetsektor./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 23:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

