Zürs/Lech am Arlberg (pts009/26.07.2019/09:05) - Sommer, Sonne und Skiurlaub sind drei Worte, die nur selten im gleichen Satz fallen, was eigentlich bedauerlich ist. Denn die beste Gelegenheit, um den nächsten Skiurlaub in Zürs am Arlberg zu planen, sind die schweißtreibenden Sommermonate. "Manche Leute glauben zwar, weil unser Hotel von Mai bis Dezember geschlossen ist, könne niemand jetzt ein Zimmer buchen. Aber clevere Ski-Enthusiasten nutzen gerade diese Zeit, um sich die besten Unterkünfte ganz nahe am Skilift zu einem besonders günstigen Preis zu sichern", so Hotelmanager Thomas Eggler, der, wie auch Junior-Chef David Eggler, schon jetzt für Gäste zu erreichen ist und gerade jetzt ganz besonders günstige Konditionen für den kommenden Skiwinter hat. https://www.arlberghaus.com Link für Frühbucher: http://ah.ski/fruehbucher Wunschtermin ausgebucht - das muss heuer nicht mehr passieren Die letzte schneereiche Skisaison brachte für ganz Österreich ausgebuchte Hotels, und für viele Gäste gab es am Wunschtermin keine Zimmer mehr. Daher sollte man schon im Sommer den Winterurlaub buchen. Das ist kein einmaliger Werbegag des beliebten Hotel Arlberghaus (laut Travelers Choice Award 2019 von TripAdvisor), sondern ist die gängige Praxis in der Branche. Frühbucher bekommen die besten Konditionen, weil sie die Planung der Auslastung erleichtern. Für die Gäste selbst liegt der Vorteil nicht nur in den preiswerten Angeboten, sondern auch in der Gelegenheit, die besten Zimmer für oder Suiten zu den gewünschten Terminen bekommen zu können. Das spart den Skifans viel Zeit und Mühe. Und wer in einem Spitzenhotel wie dem Hotel Arlberghaus ein gutes Zimmer zu angenehmen Preisen bekommen will, muss schon seiner Zeit etwas voraus sein. Die Region Arlberg gehört zu den besten und beliebtesten Skigebieten in Österreich und zieht Besucher aus der ganzen Welt an, die alle vom Skilaufen und dem bunten Partytreiben nicht genug bekommen können. Dabei ist der sportliche Aspekt genauso wichtig wie der Funfaktor, wie der Junior-Chef David Eggler seinen Gästen immer wieder bestätigt. Darum ist das Hotel Arlberghaus auch seit Jahrzehnten ein Vorreiter bei der Förderung des örtlichen Tourismus. Die einzigartige Natur rund um den Arlberg ist für alle Wintersportarten fast ideal und zieht daher auch ein breit gefächertes Sportlerpublikum an. Doch aufgrund der großen Beliebtheit kann das Hotel Arlberghaus nicht allen Unterkunftsanfragen gerecht werden, vor allem nicht jenen, die in der Saison gestellt werden. "Je früher die Gäste buchen, desto leichter können wir ihrer Wunschreservierung nachkommen", betont Manager Thomas Eggler. Buchungen und Anfragen für die Wintersaison 2019/20: Hotel Arlberghaus **** Familie Eggler Zürs 126 6763 Zürs in Österreich Tel.: +43 5583 2258 E-Mail: hotel@arlberghaus.com Web: https://www.arlberghaus.com Link für Frühbucher: http://ah.ski/fruehbucher (Ende) Aussender: Hotel Arlberghaus GmbH & Co KG Ansprechpartner: Mag. Thomas Eggler Tel.: +43 5583 2258 E-Mail: hotel@arlberghaus.com Website: www.arlberghaus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190726009

