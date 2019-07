The Masked Singer 2020 läuft wieder auf ProSieben.Nach dem Quotenerfolg für die Rate-Show "The Masked Singer" hat der Sender ProSieben eine zweite Staffel für 2020 angekündigt. ""The Masked Singer" hat nach einem Traumstart Woche für Woche Zuschauer gewonnen. Wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass Deutschland in diesem Sommer darüber spekuliert, wer als Monster in einer ProSieben-Show auftritt?", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann der Deutschen Presse-Agentur. Daher wolle man im nächsten ...

