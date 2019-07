Tagesgewinner war am Donnerstag SLM Solutions mit 13,89% auf 13,28 (89% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,22%) vor Dialight mit 9,42% auf 360,00 (87% Vol.; 1W 23,29%) und World Wrestling Entertainment mit 8,66% auf 74,68 (352% Vol.; 1W 6,38%). Die Tagesverlierer: TTM Technologies, Inc. mit -8,43% auf 9,23 (142% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,64%), Klondike Gold mit -8,02% auf 0,23 (703% Vol.; 1W -0,87%), Ford Motor Co. mit -7,45% auf 9,56 (339% Vol.; 1W -6,82%)Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (52904,8 Mio.), GlaxoSmithKline (48382,75) und BP Plc (41524,56). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Shinko Electric Industries (14300%), Klondike Gold (703%) und Williams ...

Den vollständigen Artikel lesen ...