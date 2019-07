DJ pressrelations.de/Heidelberger Druckmaschinen - Vor ReboundHeidelberger Druckmaschinen - Vor Rebound



Die weltweit agierende Hersteller und Dienstleistungsanbieter für Flexo-, Bogenoffset und Digitaldruck Heidelberger Druckmaschinen befindet sich seit Jahren in der Restrukturierung und der Vorstand baut derzeit das Unternehmen vom Produkthersteller zum Dienstleistungsanbieter und Integrationsdienstleister um.



Wie viele andere Unternehmen der Branche leidet Heidelberger an dem weltweiten Rückgang der Printwerbung und den immer geringeren Auflagen von Zeitungen und Magazinen. Die Digitalisierung der Welt hat ihre Spuren in finanzieller und operativer Hinsicht hinterlassen. Der Vorstand von Heidelberger Druck versucht schon seit Jahren gegen zu steuern und baut das Unternehmen radikal um. So wird versucht neue Märkte wie den Verpackungsdruck in China zu erschließen oder verstärkt auf den Digitaldruck gesetzt. Auch wurden die Kosten erheblich gesenkt und unter anderem die Mitarbeiteranzahl fast halbiert.



Zum Ende Juni abgelaufenen ersten Quartal hat Heidelberger durchwachsene Zahlen abgeliefert und die Anleger verschreckt. Der Umsatz ging um 7% auf etwa 500 Millionen Euro zurück wobei der Auftragseingang im selben Maße rückläufig war. Der Quartalsverlust verdoppelte sich im Vorjahresvergleich. Aufgrund des schlechten Geschäftsverlaufs wurde die Jahresprognose leicht nach unten angepasst: Das Unternehmen erwartet nun ein ausgeglichenes Nachsteuerergebnis statt eines Gewinns von mindestens 21 Millionen und eine leicht niedrigere EBITDA Marge von 6,5 bis 7% statt 7,5 bis 8%.



Probleme bereitet das Maschinengeschäft in Europa, welches unter Kaufzurückhaltung der Kunden leidet und nicht durch die höhere Nachfrage nach Dienstleistungen und Software ausgeglichen werden konnte. Positiv zu vermerken war die größere Nachfrage aus dem Wachstumsmarkt China. Heidelberger Druck will nun effizienter werden, die Arbeitsflexibilität erhöhen und die Kosten reduzieren. In die digitale Transformation des Unternehmens wird weiterhin wie geplant investiert werden.



Der Aktienkurs fiel in den Tagen nach der Meldung um etwa ein Drittel von 1,4 auf unter einen Euro ab. Der Kursrückgang ist übertrieben und Heidelberger wie viele andere Unternehmen von der temporären konjunkturellen Abkühlung betroffen. Wir rechnen mit einer Erholung des Aktienkurses, welcher derzeit günstig erscheint. Ein weiteres unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.



MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Auf dem Weg von Berkshire Hathaway MBH Corporation ist ein global agierendes Holdingunternehmen welches Zielunternehmen aussucht, die den Investmentkriterien von Warren Buffet und Benjamin Graham entsprechen. Wert wird auf ein operativ stabiles und profitables Geschäft sowie ein Management mit jahrelanger Erfahrung in der jeweiligen Branche gelegt. Hochriskante Startups mit unsicheren Erfolgsaussichten sind nicht auf dem Radar des Unternehmens.



Im Rahmen des Großkonzerns MBH haben die übernommenen Unternehmen erhebliche Vorteile für ihr eigenes Geschäft. So ist die Finanzierung auf Konzernebene wesentlich einfacher und günstiger, da vorhandene Kreditlinien von MBH genutzt werden können um das Wachstum zu beschleunigen. Auch ist es aufgrund der gestiegenen Bonität und Kredibilität einfacher an Großaufträge von Großunternehmen und Regierungen zu kommen.



In 2018 übernahm MBH zwei Unternehmen im Bildungssektor. Parenta überzeugte dabei besonders durch eine operative Gewinnmarge von 37%. Der Sektor ist interessant, da (online) Bildung bis zum Jahr 2025 ein Marktvolumen von über drei Billionen erreichen wird. In Neuseeland wurde mit Cape Limited eines der profitabelsten Bauunternehmen gekauft. Cape ist im Projektmanagement tätig. Zudem wurde im selben Segment Guildprime zugekauft, was zu erheblichen Synergieeffekten zwischen den Unternehmen führt. Der Bausektor wird global in den nächsten 10 Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar anwachsen.



Die letzte Übernahme hatte es in sich: Mit Asia Pacific Energy Ventures (APEV) konnte ein größerer Ingenieursdienstleister gekauft werden. Das profitable Unternehmen ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Aufgrund der Übernahme wird sich das EBITDA von MBH fast verdreifachen.



Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und deren Ergebnisse wirken sich umgehend auf MBH aus. Dieses Jahr wird der Umsatz von MBH um 300% steigen. Analysten rechnen damit, dass der Nettogewinn sogar um 500% zulegen kann. Derzeit hat MBH 30 bis 40 weitere potentielle Übernahmekandidaten auf dem Radar bei denen bereits eine Due Dilligance Prüfung durchgeführt wird. So sollten weitere positive Meldungen nur eine Frage der Zeit sein. Ziel ist es, dieses Jahr weitere 15 bis 20 Akquisitionen durchzuführen.



Die Übernahmen werden dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH weiter explodieren werden. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz von 12 auf 300 Millionen britische Pfund wachsen wird. Der Cashflow soll um stolze 1600% wachsen. Bereits in 2018 wies MBH einen Gewinn von 0,13 Euro aus. Laut Analystenschätzung könnte für dieses Jahr bereits eine Dividende von 8 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Die MBH Aktie ist unterbewertet und sollte bis 5,00 Euro zugekauft werden.



