BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chef Robert Habeck hat eine sofortige Besteuerung von Flugbenzin ins Spiel gebracht, um im Gegenzug eine Mehrwertsteuersenkung für Bahnreisen zu finanzieren. "Für die Binnenflüge könnten wir sofort das Kerosin besteuern wie Benzin, das würde ungefähr 500 Millionen Euro einbringen", sagte Habeck im ARD-"Morgenmagazin".

Dies sei sogar noch mehr als die Summe, die nötig sei, um die Preise für Bahntickets auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent zu senken. "Wir könnten sofort eine über zehnprozentige Reduzierung der Bahnticketpreise machen, und das Kerosin so besteuern, wie sich das eigentlich gehört", erklärte der Parteivorsitzende. Später müsse man dann in einem zweiten Schritt auch über eine Besteuerung bei den europäischen Flügen sprechen.

Die Grünen hatten in einem Positionspapier vorgeschlagen, durch ein deutlich verbessertes Bahnangebot bis 2035 Inlandsflüge "weitgehend obsolet" machen. Dafür soll die Bahn nach ihren Plänen jährlich 3 Milliarden Euro mehr an Mitteln erhalten. "Wir haben Rahmenbedingungen, die es sehr günstig machen zu fliegen und vergleichsweise teuer, mit der Bahn zu fahren", erklärte Habeck dazu. Das Hauptziel des Grünen-Plans sei, die Rahmenbedingungen so zu verändern, "dass man gar nicht mehr fliegen möchte".

Auch das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene hatte die Bundesregierung nach Bekenntnissen führender Politiker zur Bahn zu einem raschen Handeln aufgefordert und eine "unverzügliche" Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnreisen verlangt. Wer es ernst mit dem Klimaschutz meine, müsse die Mehrwertsteuer im Fernverkehr von 19 Prozent auf den ermäßigten Satz von 7 Prozent senken, hatte das Bündnis erklärt, dem unter anderem Umweltverbände und Gewerkschaften angehören.

