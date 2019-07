Wien (www.anleihencheck.de) - Die A1 Telekom Austria Group berichtete am 16. Juli über die Ergebnisse für das zweite Quartal 2019, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Umsatzerlöse hätten gegenüber der Vorjahresperiode um 2,6% auf EUR 1.123 Mio. im Q2 19 gesteigert werden können, was im Wesentlichen auf einen Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten zurückgeführt werden könne. Dementsprechend sei auch das EBITDA (exklusive Restrukturierungsaufwendungen) um 3,9% gegenüber dem Q2/18 auf rund EUR 413 Mio. angestiegen. Aufgrund von höheren Capex (u.a. die Spektrumauktion in Österreich in Höhe von EUR 64 Mio.) habe der Free Cashflow im Q2/19 bei EUR 34 Mio. gelegen und damit deutlich unter dem Wert aus dem Q2/18 (EUR 123 Mio.). Der Ausblick für das GJ/19 sei bestätigt worden. Demnach rechne das Management weiterhin mit einem Umsatzwachstum von rund 2% und Capex (ohne Leasingverhältnisse und vor Spektrum und M&A) in Höhe von EUR 770 Mio. ...

