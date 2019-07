BERLIN (Dow Jones)--Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich Forderungen nach einer Aufforstung der deutschen Wälder zum Klimaschutz angeschlossen und in diesem Zusammenhang eine Prämie für CO2-Reduzierer verlangt. In der gegenwärtigen Diskussion um eine CO2-Bepreisung dürfe man nicht nur das Hineinrechnen, was am Ausstoß eingespart werde, forderte Laschet im Deutschlandfunk. "Was völlig unterbelichtet ist in der Diskussion, ist die Frage: Wie honorieren wir das, was jemand an CO2 aus der Luft herausnimmt, weil er Wald hat, weil er aufforstet und weil er dadurch auch der Umwelt hilft?"

Eine Aufforstung müsse kurzfristig geschehen, sagte der CDU-Politiker dem Sender nach dessen Angaben. Durch Wälder würde CO2 reduziert, und das helfe bei der Klimabilanz. Die Aufforstung eines Hektars solle man deshalb preislich anerkennen. Ende September will das Klimakabinett der Regierung über ein Gesamtpaket zum Klimaschutz entscheiden. Diskutiert wird derzeit vor allem, ob eine Bepreisung von Kohlendioxid (CO2) durch einen Erweiterung des Emissionshandels oder durch eine CO2-Steuer erfolgen soll.

