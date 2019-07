Der Traunsteiner Energiedienstleister MaxSolar hat eine solare Freiflächenanlage in Deutschland in Betrieb genommen, die keine öffentliche Vergütung erhält. Der Strom wird an den Schweizer Energiehändler Axpo verkauft. Wie MaxSolar mitteilte, sei die Anlage im bayrischen Eggenfelden mit 1,5 Megawatt (MW) Spitzenleistung eine der ersten Anlagen in Deutschland, deren Energie über einen privaten Stromabnahmevertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...