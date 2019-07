BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Union im Streit um eine CO2-Bepreisung zu einer raschen Entscheidung aufgefordert. "Aus der CDU/CSU höre ich bislang zwar viele Stimmen, kenne aber noch kein geeintes Konzept", sagte sie der Passauer Neuen Presse. "Wenn eins da ist, bin ich gerne bereit, mir das unvoreingenommen anzuschauen."

Für die Ministerin sei entscheidend, dass ein CO2-Preis eine gute Klimawirkung habe und sozial fair sei. "Beim Klimaschutz haben wir keine Zeit zu verlieren, darum sollte er auch unbürokratisch und schnell einzuführen sein." Schulze selbst bevorzugt eine CO2-Steuer gegenüber einem Handel mit CO2-Zertifkaten, dies sei einfacher als ein neues komplexes Emissionssystem. Ihr Modell sieht einen Einstiegspreis von 35 Euro pro Tonne CO2 vor, was Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ablehnt. Einig ist sich die Koalition Schulze zufolge, dass Pendler durch einen neuen CO2-Preis nicht unfair belastet werden und einen Ausgleich brauchen. "Gut ist, dass wir in der Bundesregierung jetzt endlich über das Wie reden und nicht mehr über das Ob", so Schulze.

