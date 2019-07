FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7600 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3870 (3700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4460 (3950) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2860 (2690) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 1950 (1850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5350 (5050) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2950 (2980) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS SAGE GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('BUY') - TARGET 700 (1000) PENCE - CFRA CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2200 (2250) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7400 (6500) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 620 (605) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3750 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SAGE GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - TP 650 (589) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7300 (6350) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3500 (3550) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1620 (1575) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.12% TO 7498 (CLOSE: 7489.05) POINTS BY IG - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4391 (3862) PENCE - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2280 (2390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 620 (627) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 510 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 415 (395) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4300 (3700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3315 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS EASYJET TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1000 (1200) PENCE - UBS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2255 (1910) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 760 (745) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 625 (570) PENCE - 'SELL'



