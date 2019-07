Konsumenten in Frankreich sind weniger besorgt über steigende Preise und kaufen mehr ein - ganz im Gegensatz zu den Trends in Deutschland.

Anders als in Deutschland hat sich das Konsumklima in Frankreich erneut aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen verbesserte sich im Juli den siebten Monat in Folge und kletterte auf den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren, wie das nationale Statistikamt Insee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...