Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Uwe Schupp sieht den Spezialanlagenbauer als einen Gewinner des US-chinesischen Handelskriegs, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. So schienen chinesische Kunden vermehrt auf Aixtron zuzukommen, die angesichts des Handelskrieges und der US-Sanktionen gegen bestimmte Unternehmen nun heimische Lieferketten aufbauen wollten./ajx/zb/mis

