++ Aktienindizes nehmen Abstand von ihren Höchstständen ++ USD wertet an breiter Front auf ++ DE30 in schwieriger technischer Lage ++Weltweit sind aufgrund gemischter US-Ergebnisberichte sowie einiger zu hoch angesetzten Erwartungen an die gestrige EZB-Sitzung rückläufige Aktienkurse zu beobachten. Auch wenn die Berichtssaison in den USA insgesamt positiv zu bewerten ist, reicht dies nicht aus, um der Wall Street den gewünschten Halt zu bieten. Die EZB ließ wiederum wie erwartet die Zinsen unverändert, Präsident Mario Draghi sendete jedoch starke Signale für monetäre Impulse für das nächste Treffen im September. Einige Marktteilnehmer, die im Vorfeld auf eine deutlich dovischere Haltung spekuliert hatten, wurden ...

