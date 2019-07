Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Madrid (pts014/26.07.2019/11:23) - Der global tätige Informationslogistiker Retarus https://www.retarus.com bietet in Spanien und Portugal seine Cutting Edge Email Security Services ab sofort auch über den Value-Added Distributor IREO https://www.ireo.com an. Dieser bedient über 750 Reseller mit Security- und ITSM-Lösungen. IREO ist einer der wichtigsten Value-Added-Distributoren in Spanien und Portugal. Mit dem Ansatz, es seinen Reseller-Partnern durch Mehrwert-Dienste zu ermöglichen, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen und den Umsatz zu maximieren, ist IREO für Retarus der ideale Partner im E-Mail-Security-Bereich. "IREO steht für ausgewiesene Kompetenz im Bereich IT-Security. Wir freuen uns, mit diesem Spezialisten einen Partner gewonnen zu haben, der unseren hohen Qualitätsanspruch an E-Mail Security Services teilt und seinen Resellern zur Verfügung stellt. Die Partnerschaft bestätigt unser kontinuierliches Engagement im Indirect Business und den Wachstumskurs von Retarus in Spanien und Portugal", sagt Andrés Garcia Cordero, Country Manager retarus (Ibérica) S.L.U. Chuck Cohen, Managing Director von IREO, hebt ebenfalls die Bedeutung der Partnerschaft hervor: "Die Aufnahme von Retarus Email Security in unser Portfolio ist eine wertvolle Ergänzung unseres Angebots, insbesondere für unsere Service-Provider-Partner." Retarus bietet einen umfassenden Schutz mit patentierten Abwehrmechanismen, mehrfachem Virenschutz und mit marktführenden Technologien der Advanced Threat Protection und Postdelivery Protection. Die führenden Analystenhäuser Gartner, Forrester und Radicati erwähnen Retarus in ihren aktuellen Marktübersichten als einen der wichtigsten Anbieter für E-Mail-Sicherheit weltweit. https://www.retarus.com/de/press/analysten-wuerdigen-retarus-in-aktuellen-marktu ebersichten-zur-e-mail-sicherheit https://www.retarus.com/de/press/retarus-erreicht-top-positionierung-im-radicati -market-quadrant-fuer-secure-email-gateways Darüber hinaus bietet Retarus einen globalen "Full stack SMTP"-Ansatz für Security und Applikationen. (Ende) Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Alexander Hüls Tel.: +49 89 5528-1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190726014

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2019 05:23 ET (09:23 GMT)