Es kann wieder investiert werden: Sowohl die Investmentboutique TBF als auch JO Hambro Capital Management haben ihre beliebten Fonds wieder für Anleger geöffnet.Zwar ist eine große Nachfrage nach bestimmten Investmentfonds in der Regel ein gutes Zeichen - sprechen hohe Mittelzuflüsse doch für Vertrauen gegenüber der Gesellschaft, deren Investmentkonzept und der bisherigen Arbeit des Fondsmanagers. Wächst das Fondsvolumen allerdings zu schnell an, kann dies problematisch werden. Denn vor allem in eher kleinen Teilmärkten können die Gelder nicht immer gleich investiert werden. Dies treibt die Liquiditätsquote nach oben, was wiederum die Performance belasten kann. Weicht der Portfolio Manager dann auf andere Märkte, Branchen oder Regionen aus - sofern dies in den Anlagerichtlinien überhaupt vorgesehen ist - verwässert dies das ursprüngliche Investmentkonzept. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist die vorübergehende Schließung des Fonds, im Fachjargon als so genanntes Soft Closing bekannt. Ziel dieser Maßnahme ist die Begrenzung der Mittelzuflüsse.

