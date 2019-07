Autos fahren künftig vernetzt, autonom und elektrisch. Die Branche steckt so sehr im Wandel, dass Hersteller einen Automanager neuen Typs bräuchten - eine Mischung aus den Chefs von VW, Tesla, General Motors und Ex-Fiat.

Die Aufsichtsräte von BMW hatten einen einfachen Job: Nachdem der aktuelle Chef das Handtuch geworfen hatte, kürten sie Produktionschef Oliver Zipse zum CEO. Eine Alternative gab es kaum: Kandidat zwei war nach BMW-Regeln zu alt.

Doch was, wenn die Aufseher ohne Zeitdruck den perfekten Manager hätten suchen können? In Zeiten von vernetzt, elektrisch und autonom? Mit Kunden, die Autos teilen statt kaufen? Mitten im Wandel von der Auto- zur Mobilitätsindustrie? Die WirtschaftsWoche hat Experten befragt. Ihre Meinung: Der perfekte Automanager vereinte Eigenschaften aktueller und ehemaliger Chefs - von VW, Tesla, General Motors (GM) und Fiat.

Das Ende der Alleinherrschaft

"Ein Automanager der heutigen Zeit muss Macht abgeben und seine wichtigsten Verbündeten damit ausstatten", sagt Thomas Schiller, Auto-Experte bei Deloitte. Personalberater Jon Nedelcu nennt ihn "Leader". Ein Manager alter Schule kommuniziere nur in eine Richtung und diktiere, was wie gemacht werden müsse. Ein Leader kommuniziere "in zwei Richtungen", so Nedelcu. "Er erklärt, was erreicht werden soll, aber lässt sein Team entscheiden, wie." Er sei mehr Berater denn Chef.

Nach Meinung von Experten ist der Vorzeigemanager weiter Ingenieur, aber einer mit Expertise in Digitalisierung, Software, IT oder Elektrotechnik. "Der Automanager der Zukunft sollte Generalist sein", sagt Dieter Becker, Partner bei KPMG. Solch ein Manager holt sich Kompetenzen an Bord, etwa, indem er mit Konkurrenten kooperiert. "Ein guter CEO akzeptiert, dass er nicht alles weiß und in manchen Dingen auch andere besser sind", sagt Christian Rosen, Leiter der globalen Automobil-Praxisgruppe der Personalberatung Egon Zehnder. Laut Rosen haben deutsche ...

