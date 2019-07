Paris (www.fondscheck.de) - Nachhaltige Investmentstrategien spielen eine immer größere Rolle, insbesondere am europäischen Markt für Exchange-Traded-Funds (ETFs), so die Experten von Lyxor Asset Management.Im ersten Halbjahr 2019 seien die europaweiten Zuflüsse in ETFs, welche die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social & Governance; ESG) berücksichtigen würden, um 50 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: 2018 hätten die Zuflüsse um 45 Prozent zugelegt - über den gesamten Jahresverlauf. Das würden aktuelle Daten des monatlichen ETF-Barometers von Lyxor zeigen. "Seit Jahresbeginn floss immerhin bereits jeder siebte Euro, der in ETFs investiert wurde, in nachhaltige Anlagestrategien", sage François Millet, Head of Strategy, ESG & Innovation bei Lyxor Asset Management. Diese Zahlen würden eine wichtige und positive Entwicklung zeigen, denn passiv verwaltete Gelder könnten einen zentralen Beitrag zur Erreichung globaler Klimaziele leisten. ...

