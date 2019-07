München (www.aktiencheck.de) - Nach der EZB tagen nächste Woche mit der FED, der Bank of England sowie der japanischen Zentralbank die übrigen drei der vier wichtigsten Notenbanken, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick". "Am spannendsten wird die FED-Sitzung: Hier geht es vor allem um ihre Botschaft nach vorne - weniger um die fast sichere Leitzinssenkung", sage Robert Greil. ...

