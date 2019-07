Berlin (ots) -



Die Internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. bietet einen umfangreichen Service für Medienvertreter. Alle Pressematerialien stehen zum Download unter www.cms-berlin.de/Presse zur Verfügung. Das Pressezentrum befindet sich in Halle 6.2 des Berliner Messegeländes.



Für die Vorberichterstattung sind über den CMS-Presse-Service online themenspezifische Presse-Informationen, Bewegtbilder, ein Fotoarchiv sowie Vorschau-Fotos zur CMS 2019 erhältlich, darunter Produktfotos aller Nominierten für den CMS Purus Innovation Award (PIA) 2019. Im "Newsroom" finden Journalisten aktuelle Infos via Twitter, Instagram, LinkedIn und YouTube sowie Videoclips. Der "Neuheiten-Report" kündigt die innovativen Produkte der CMS-Aussteller an (Texte und Fotomaterial zur freien redaktionellen Verwendung).



Pressezentrum in Halle 6.2



Das Pressezentrum der CMS Berlin 2019 befindet sich vom 24. bis 27. September zusammen mit der Messeleitung in Halle 6.2. Im Pressezentrum erfolgt die Ausgabe des Pressematerials, dort befinden sich die Pressefächer der Aussteller und Journalistenarbeitsplätze mit PCs, Drucker und Anschlussmöglichkeiten für Laptops. Sie können hier auch über WLAN kommunizieren. Aktuelle Pressefotos und Videoclips von der CMS Berlin 2019 stehen ab 24. September online zur redaktionellen Verwendung zur Verfügung. Während der Messe liegen jeweils gegen 15 Uhr Presseberichte und Kurzmeldungen vom Ausstellungsgeschehen vor.



Presse-Akkreditierung:



Medienvertreter können sich ab sofort online akkreditieren unter: www.cms-berlin.de/Akkreditierung. Nach erfolgreicher Anmeldung und Prüfung Ihrer Daten erhalten Sie per E-Mail Ihren CMS-Presseausweis. Diesen können Sie sich in Farbe oder schwarz/weiß auszudrucken. Mit den CMS-Presseausweisen erhalten Sie kostenlosen Zugang zur Messe von 9 bis 18 Uhr (Besucher von 10 bis 17 Uhr). Die ausgestellten Presse-Ausweise sind nicht übertragbar und nur in Verbindung mit dem Personalausweis gültig. Die CMS-Presse-Ausweise gelten auch für den CMS World Summit 2019 (25.-26.9., Halle 6.3), die Verleihung des CMS Purus Innovation Awards (24.9., Marshall-Haus) und den Mobility Cleaning Circle (25.9., Marshall-Haus und Freigelände zwischen den Hallen 1.2 und 3.2).



Nicht vorregistrierte Journalisten können sich auch während der Messe online akkreditieren oder sich direkt am Presse-Counter im Messe-Eingang Süd mit den entsprechenden Nachweisen den CMS-Presseausweis ausstellen lassen: 24. bis 26. September 2019: 9 bis 16 Uhr; 27. September 2019: 9 bis 14 Uhr.



Kostenloser Flughafenshuttle zur CMS Berlin



Während der Messelaufzeit (24.-27.9.) bietet die Messe Berlin einen kostenlosen Shuttleservice zwischen dem Flughafen Berlin-Tegel (ab 8:30 Uhr, Haltestelle vor dem Terminal B) und dem Messegelände (letzter Bus zum Flughafen um 18 Uhr, Halle 1) an. Der Bus verkehrt jeweils halbstündlich, über die Mittagszeit stündlich. Die Fahrt dauert etwa 25 Minuten.



Parkplätze für Medienvertreter:



Parkscheine für akkreditierte Medienvertreter stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung und können bei der Messe Berlin GmbH, Telefon: +49 30 3038-2394 oder E-Mail (maria.winkler@messe-berlin.de) angefordert werden. Parkscheine sind während der Messe - sofern noch verfügbar - nur im Pressezentrum (Halle 6.2) erhältlich.



Garderobe



Eine kostenlose Garderobe für akkreditierte Medienvertreter befindet sich im Messe-Eingang Süd.



Pressetermine der Messe Berlin



Dienstag, 24. September 2019



9:30 - 10:00 Uhr Fototermin: "Wir sind CMS - Parade der Reinigungsbranche" Freigelände vor dem Messe-Eingang Süd



10:30 Uhr Eröffnung Newcomer Gemeinschaftsstand mit Rundgang Innovationsbühne Halle 6.2



17:30 Uhr CMS Welcome Evening mit Verleihung des CMS Purus Innovation Awards, Marshall-Haus im Sommergarten des Messegeländes



Mittwoch, 25. September 2019



10:30 - 14:30 Uhr Mobility Cleaning Circle, Marshall-Haus (Kinosaal) Fachprogramm und Networking, Rundgang Freigelände (zwischen den Hallen 1.2 und 3.2) und Messehallen



14:00 - 17:45 Uhr: CMS World Summit 2019, Halle 6.3



18:00 - 22:00 Uhr CMS Summit Night, Messegelände, Marshall-Haus



Donnerstag, 21. September 2019



10:00 - 15:00 Uhr CMS World Summit 2019, Halle 6.3



Alle weiteren angemeldeten Pressetermine der CMS-Aussteller: www.cms-berlin.de/Pressetermine



Presse-Kontakt Messe Berlin und CMS-Trägerverbände



Veranstaltet wird die CMS Berlin 2019 von der Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (IHO), Frankfurt/Main.



Messe Berlin Wolfgang Rogall, Pressesprecher der CMS Berlin und stellvertretender Pressesprecher der Messe Berlin; Tel.: +49 30 3038-2218, wolfgang.rogall@messe-berlin.de Maria Winkler, PR Assistant, Tel.: +49 30 3038-2394, maria.winkler@messe-berlin.de



Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Christopher Lück, Geschäftsführer Politik und Kommunikation, Tel. 49 30 206 708 97, presse@die-gebaeudedienstleister.de;www.die-gebaeudedienstleister.de



VDMA Fachverband Reinigungssysteme Dr. Peter Hug, Geschäftsführer Tel. +49 69 6603 1240, Peter.hug@vdma.org; www.vdma.org



IHO, Dr. Thomas Rauch, Geschäftsführer, Tel. +49 69 2556 1246, iho@iho.de; www.iho.de



