Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 26.07.2019 Kursziel: 3,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Ringmetall kann sich dem schwachen Marktumfeld wie erwartet nicht entziehen Ringmetall hat am Mittwoch wie erwartet eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen und im gestrigen Conference Call die genaueren Hintergründe erläutert. Abflauende Nachfrage bereits zum Ende des zweiten Quartals: Das Unternehmen hat bislang keine Zahlen für Q2 2019 veröffentlicht. Auf Basis einer ersten Indikation zum Quartalsverlauf sowie den reduzierten Geschäftserwartungen in wichtigen Kundenbranchen erachtet der Vorstand die bisherige Guidance (Umsatz 120 bis 130 Mio. Euro; EBITDA 12 bis 14 Mio. Euro) jedoch als zu optimistisch. Neben den in unserem letzten Comment bereits angesprochenen Gewinnwarnungen (u.a. BASF, Fuchs Petrolub) hatte zwischenzeitlich auch Jungheinrich seine Prognose für 2019 gesenkt. Jungheinrich zählt als Abnehmer von Anbauteilen für Flurförderzeuge zu den wichtigsten Kunden im Segment Industrial Handling. Damit wird in beiden Geschäftsfeldern Ringmetalls eine verminderte Dynamik spürbar. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand auf Gesamtjahressicht nun von Erlösen i.H.v. 115 bis 125 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 8,5 und 11,0 Mio. Euro aus. Wenngleich zu Beginn des zweiten Quartals zunächst eine Nachfragebelebung verzeichnet wurde, kühlte sich die Geschäftslage im Juni deutlich ab. Im Zuge der für Mitte August avisierten Veröffentlichung vorläufiger Q2-Zahlen rechnen wir daher mit einem Konzern-EBITDA etwas unter dem Vorjahresniveau (MONe: 3,1 Mio. Euro vs. Vj.: 3,4 Mio. Euro). Neues Ergebnisziel erscheint am unteren Ende sehr konservativ: Die größere Bandbreite der reduzierten EBITDA-Guidance wurde u.E. gewählt, um auch im Falle einer länger anhaltenden Marktschwäche eine weitere Gewinnwarnung in H2 auszuschließen. Vor Sondereffekten erzielte Ringmetall in 2018 ein EBITDA von 12,2 Mio. Euro. Berücksichtigt man die im laufenden Jahr hinzukommenden anorganischen Ergebnisbeiträge von Nittel und Tesseraux (MONe: in Summe ca. 1,4 Mio. Euro) sowie den positiven Effekt aus der Erstanwendung von IFRS 16 (EBITDA ca. +1 Mio. Euro), so impliziert die Unterkante der Guidance nun einen organischen Ergebnisrückgang von rund 50%. Dies übersteigt selbst die bislang schlimmsten Erwartungen im Chemiesektor. Da Ringmetall aufgrund des hohen Anteils an Zeitarbeitskräften kostenseitig bereits gegensteuern konnte, rechnen wir für H2 zwar mit einem Ertragsniveau unter H1-Level, aber keinem derart drastischen Einbruch ??" zumal uns die Entwicklung im Inliner-Bereich stabiler erscheint (u.a. ??zBag in Box"-Systeme für Fruchtsäfte und andere Getränke) und wir daher unverändert einen anorganischen Ergebnisbeitrag Tesseraux' i.H.v. ca. 0,5 Mio. Euro erwarten. Des Weiteren dürften in H1 in stärkerem Maße Transaktions- und Integrationskosten der jüngsten Übernahmen angefallen sein. Mit deren operativer Entwicklung zeigte sich der Vorstand im Conference Call jedoch zufrieden. In Summe erwarten wir mit einem EBITDA i.H.v. 10,5 Mio. Euro einen Zieleinlauf in der oberen Hälfte der neuen Bandbreite, die Visibilität erscheint uns aufgrund der unsicheren konjunkturellen Lage derzeit aber eingeschränkt. Fazit: Die Gewinnwarnung fiel etwas stärker aus als antizipiert, nach erneuter Senkung der Prognosen verbleibt unser Kursziel aber bei 3,30 Euro. Da das Sentiment für zyklische Werte trotz des Upsides u.E. keine Kurssteigerung zulässt, halten wir am Rating „Halten" fest. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18537.pdf

