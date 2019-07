FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht aufwärts geht es mit Europas Aktienmärkten am Freitagmittag, wobei Einzelwerte zum Teil kräftige Bewegungen vollziehen. Die Stimmung profitiert von guten Zahlen von Intel und von Alphabet-Google. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.407 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 3.522.

Mit der noch abwartenden Haltung der EZB am Donnerstag habe zwar der Druck auf die Fed zu einer großen Zinssenkung nachgelassen, doch blieben die Weichen klar auf Lockerung gestellt, heißt es am Markt. Die Deutsche Bank rechnet beim EZB-Einlagensatz mit zwei Zinsschritten a 10 Basispunkten im September und im Dezember sowie mit der Wiederaufnahme des Quantitative Easing, also von Wertpapierkäufen.

Im Blick stehen zum Wochenausklang neben der Berichtssaison die Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Erwartet wird, dass die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat und die US-Wirtschaft mit einer annualisierten Jahresrate von 2 Prozent gewachsen ist nach 3,1 Prozent im ersten Quartal. Das französische Verbrauchervertrauen fiel derweil freundlicher aus als erwartet.

Halbleitersektor im Plus mit starken Intel-Zahlen

Eine Steilvorlage für den Halbleiter-Sektor liefert Intel mit starken Zahlen. Gewinn, Umsatz und Ausblick lagen über den Prognosen, die Aktie quittierte dies mit einem nachbörslichen Plus von gut 5 Prozent. Im Schlepptau gewinnen Infineon 1 Prozent, STMicro steigen um 2,7 Prozent.

Im DAX profitieren Bayer von einem neuen Glyphosat-Urteil in den USA. Auch im dritten Schadensersatzprozess hat ein Gericht die Strafe drastisch eingedampft, und zwar auf 86,7 Millionen von 2 Milliarden Dollar. Die Aktie legt 1,5 Prozent zu.

BASF bauen ihre Verluste vom Vortag aus, als endgültige Quartalszahlen mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. Die Aktie verliert weitere 1,4 Prozent.

Adidas liegen mit einem Plus von 1,1 Prozent im DAX mit vorn und erreichen ein neues Allzeithoch. "Die Anleger kaufen weiterhin defensives Wachstum", so ein Marktteilnehmer, der kein Ende der technischen Hausse sieht.

Deutsche Telekom steigen nach einer Prognoseerhöhung der Tochter T-Mobile US um 0,6 Prozent.

Im TecDAX haben Cancom und Nemetschek ihre Bücher geöffnet. Cancom hat den Umsatz um 40 Prozent gesteigert und das bereinigte EBITDA um knapp 24 Prozent. Mit der andauernden Stärke der Aktie bleibt Cancom auch MDAX-Kandidat. Die Aktie springt um 14 Prozent nach oben.

Die Nemetschek-Zahlen lagen nach Aussagen von Händlern leicht über den Erwartungen, die Prognosen hat das Unternehmen bekräftigt. Die Aktie schafft aber nicht den Dreh nach der Schwächephase seit Anfang Juli und verliert weitere 2,2 Prozent.

Franzosen mit Licht und Schatten

Etliche Berichtsunternehmen aus Frankreich stehen im Fokus. Handelskonzern Carrefour hat den Verlust im ersten Halbjahr zwar nahezu halbiert, doch der Wettbewerb auf dem französischen Heimatmarkt bleibt heftig, wie das Management betonte. Die Aktie verliert 0,6 Prozent.

Kering stürzen um gut 6 Prozent ab. Die Umsätze bei der Tochter Gucci sind nur unterdurchschnittlich gewachsen. "Das ist schlecht, weil bei Gucci die Margen besonders hoch sind", so ein Händler. Die Kering-Bestände seien etwas zu hoch, moniert Jefferies, die die Aktie aber weiter zum Kauf empfiehlt.

Michelin lag mit seinen Quartalszahlen unter dem Konsens, wie die Experten von Jefferies hervorheben. Das Unternehmen hat den Ausblick für alle drei Sparten gesenkt. Die Aktie fällt um 3,9 Prozent. Renault tendieren kaum verändert. Das Zahlenwerk hätte noch schlimmer ausfallen können, urteilt Evercore.

Vivendi rücken 5,3 Prozent vor. Der Medienkonzern hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdreifacht. Auch in England schlägt sich die Branche gut, denn Pearson reagieren mit einem Kurssprung um gut 6 Prozent auf den Quartalsbericht. Das Unternehmen hat nach einer günstigen Entwicklung im ersten Halbjahr den Ausblick angehoben.

Die Halbjahreszahlen des Schweizer Lebensmittelriesen Nestle deuten auf einen Wachstumskurs, der sich im zweiten Quartal schrittweise verstärkt hat, wie die Analysten von Citi loben. Trotz des bereits hohen Kurses seien mit dieser Vorlage alle Voraussetzungen für weitere Gewinne erfüllt. Für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach oben.

Vodafone gliedert seine Sendemasten aus und prüft einen Börsengang des Bereichs. Der Kurs springt um 8,8 Prozent nach oben. Zu den Zahlen heißt es, sie lägen etwa im Rahmen der Erwartungen. Den Ausblick hat Vodafone bestätigt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.521,53 0,32 11,38 17,33 Stoxx-50 3.214,41 0,61 19,51 16,46 DAX 12.407,22 0,37 45,12 17,50 MDAX 26.236,69 0,53 137,55 21,53 TecDAX 2.940,58 1,12 32,53 20,01 SDAX 11.301,54 1,05 117,89 18,85 FTSE 7.525,00 0,48 35,95 11,31 CAC 5.602,76 0,44 24,71 18,43 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 -0,01 -0,62 US-Zehnjahresrendite 2,07 -0,01 -0,61 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.28 Uhr Do, 18.42 Uhr % YTD EUR/USD 1,1142 -0,05% 1,1143 1,1144 -2,8% EUR/JPY 121,02 -0,07% 121,07 121,08 -3,8% EUR/CHF 1,1050 +0,04% 1,1048 1,1039 -1,8% EUR/GBP 0,8959 +0,09% 0,8962 0,8947 -0,5% USD/JPY 108,62 -0,01% 108,64 108,66 -0,9% GBP/USD 1,2439 -0,13% 1,2435 1,2454 -2,5% Bitcoin BTC/USD 9.782,25 -1,06% 9.685,25 9.991,50 +163,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,37 56,02 +0,6% 0,35 +17,8% Brent/ICE 63,78 63,39 +0,6% 0,39 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.419,04 1.414,60 +0,3% +4,44 +10,6% Silber (Spot) 16,44 16,41 +0,2% +0,03 +6,1% Platin (Spot) 866,17 870,00 -0,4% -3,83 +8,8% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,4% -0,01 +1,8% ===

