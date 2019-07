Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die südkoreanische Wirtschaft im ersten Quartal den stärksten Einbruch seit 2008 verzeichnete, konnte sie im zweiten Quartal wieder ein deutliches Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal verbuchen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

