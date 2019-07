Boris Johnson war selbst einst Journalist beim Spectator. James Forsyth brachte eben dort auf den Punkt, was auf den neuen Premierminister wartet: "Boris Johnson's first 100 days will make or break him."

Der Beitrag Boris and Donald haben eine Botschaft für ihre Bürger erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...