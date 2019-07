Paris (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Börsenbarometer wird in diesen Tagen maßgeblich von Quartalszahlen bestimmt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Sowohl die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) als auch Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hätten jüngst Ergebnisse vorgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...