Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer steht mit seinem neuartigen Krebswirkstoff Larotrectinib auch in Europa vor einem Erfolg. Der Ausschuss für Humanarzneimittel CHMP bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA gab jetzt eine Zulassungsempfehlung, wie Bayer mitteilte. In den nächsten Monaten werde die Zulassung erwartet. In den USA ist es bereits seit Ende vergangenen Jahres auf dem Markt.

Larotrectinib wäre das erste Krebsmittel in der EU mit einer tumorunabhängigen Indikation. Behandelt werden können damit allerdings nur solide Tumore, die mit bestimmten Genveränderungen verbunden und die lokal fortgeschritten oder bereits metastasiert sind. Die Empfehlung gilt für die Behandlung von Erwachsenen ebenso wie für krebserkrankte Kinder.

Das Mittel gilt als Hoffnungsträger unter den neuartigen Krebsmedikamenten. Bayer rechnet mit einem Spitzenumsatz von 750 Millionen Euro jährlich. Der Leverkusener Konzern besitzt die vollständigen Lizenzrechte an dem Mittel. Ursprünglich entwickelt wurde es von Loxo Oncology.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2019 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.