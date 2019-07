Vodasun sichert sich mit Unterstützung von Capcora Zwischenfinanzierungslinie für deutsche PV-Dachanlagen DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Vodasun sichert sich mit Unterstützung von Capcora Zwischenfinanzierungslinie für deutsche PV-Dachanlagen 26.07.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat für die in München ansässige Vodasun Gruppe eine Zwischenfinanzierungsfazilität in Höhe von EUR 5,6 Mio. arrangiert. Die Mittel werden für ein Portfolio bestehend aus 9 Dachanlagen mit einer Leistung von insgesamt 5,7 MWp bereitgestellt. Die Finanzierung wurde durch einen in Europa ansässigen Private Debt Fonds bereitgestellt. Bei dem Portfolio handelt es sich um Photovoltaik-Dachanlagen, die sich in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg befinden. Die einzelnen Projekte verfügen jeweils über eine Kapazität zwischen 188 kWp und 750 kWp. Alle Anlagen sollen noch im August bzw. September 2019 in die EEG Inbetriebnahme genommen werden und profitieren von einer festen Einspeisevergütung von durchschnittlich 8,50 EUR-Cent pro kWh über 20 Jahre Nach erfolgtem Netzanschluss ist geplant, die Projekte im Paket an einen Endinvestor zu veräußern. Durch die Bauzwischenfinanzierung, die auch eine Tranche zur Mehrwertsteuer-Vorfinanzierung enthält, wird die planmäßige Inbetriebnahme des gesamten Portfolios sichergestellt. Zudem kann Vodasun mit den zusätzlichen Mitteln das geplante Jahresgeschäftsvolumen deutlich steigern. "Dank der Zwischenfinanzierung gewinnen wir einen zeitlichen Vorsprung in der Umsetzung und können uns dadurch einen höheren Tarif für die Projekte sichern. Bei der Transaktion konnten wir auf die Erfahrung, das Netzwerk und die effiziente Mitwirkung von Capcora zurückgreifen", freut sich Jakob Katzendobler, Inhaber der Vodasun Gruppe. Über Vodasun Seit 2009 plant, baut und betreibt Vodasun schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen in ganz Deutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Einfamilienhäusern bis zu komplexen Großprojekten mit installierten Leistungen im Megawatt-Bereich. Die Vodasun Gruppe ist unterteilt in drei Gesellschaften: Vodasun Akquise und Vertriebs GmbH entwickelt und veräußert die PV-Projekte an private und institutionelle Investoren, die Vodasun Construction ist als Generalunternehmer verantwortlich für die schlüsselfertige Errichtung und die Vodastrom übernimmt anschließend die kaufmännische und technische Betriebsführung der Anlagen. Durch bestes Engineering und den Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten werden der Ertrag und die Langlebigkeit der Anlagen gesichert. www.vodasun.de Über Capcora Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com 26.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 847395 26.07.2019 AXC0150 2019-07-26/14:00