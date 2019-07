BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Spitze will sich am 19. August mit dem Verfahren für die anstehende Halbzeitüberprüfung der Koalition beschäftigen. Eine Parteisprecherin bestätigte in Berlin, "dass es am 19. August eine ganz normale Präsidiumssitzung gibt, und dass man sich auf dieser Sitzung auch über das Verfahren unterhalten wird". Nicht bestätigen könne sie jedoch, "ob wir da etwas entscheiden".

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte den Termin genannt und berichtet, die SPD-Führung wolle am 19. August ihren Kurs bei der sogenannten Revisionsklausel festlegen, die als Sollbruchstelle der Regierung gilt. "Das kann keine rein buchhalterische Bilanzierung werden", sagte SPD-Vize Ralf Stegner dem Magazin. "Wir müssen die für uns wesentlichen Punkte identifizieren und klären, ob sie in dieser Koalition noch durchsetzbar sind oder nicht."

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die Arbeit zur Halbzeit zu evaluieren. Man werde das Verfahren mit dem Koalitionspartner in den nächsten Wochen besprechen, sagte der SPD-Interimsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel dem Spiegel. "Klar ist, dass eine solche Bilanz auch dem Parteitag vorgelegt wird." Ein zweites Mitgliedervotum über die Koalition, wie es Fraktionsvize Karl Lauterbach fordert, scheint aber laut dem Bericht vom Tisch, weil dafür das Geld fehle.

Die SPD-Sprecherin betonte, damit der Parteitag im Dezember entscheiden könne, müsse die Parteispitze etwas vorbereiten. In der SPD sind zunehmend Stimmen laut geworden, die sich für ein Ende der Koalition zu deren Halbzeit aussprechen. So bekräftigte Lauterbach, der gemeinsam mit der Umweltpolitikerin Nina Scheer für den Parteivorsitz kandidiert, seine Forderung nach einem Ausstieg aus der großen Koalition. "Wir bringen in der großen Koalition nicht die Erfolge, die wir wollen und die wir brauchen", sagte er Focus Online. Erneut sprach er sich für ein Mitgliedervotum darüber aus.

