BERLIN (Dow Jones)--Im Bundesarbeitsministerium gibt es Überlegungen, so genannte Crowdworker bei der -Altersvorsorge zu entlasten. Die Beamten erwägen nach Angaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Online-Plattformen künftig an den Rentenbeiträgen zu beteiligen, wenn sie Aufträge an Selbstständige vermitteln. "Wir suchen nach Instrumenten, wie Crowdworker und Selbstständige aus der digitalen Welt mit geringen Einkünften besser abgesichert werden können", sagte Staatssekretär Björn Böhning, der eine digitale Denkfabrik des Ministeriums leitet, dem Magazin.

Während der Arbeitgeber bei abhängig Beschäftigten die Hälfte des Rentenbeitrags übernimmt, müssten Selbstständige bei einer von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplanten Altersvorsorgepflicht nach heutiger Gesetzeslage den gesamten Rentenbeitrag allein zahlen. Deshalb könnten laut dem Bericht auch die Auftraggeber in die Pflicht genommen werden.

July 26, 2019 08:00 ET (12:00 GMT)

