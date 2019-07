Der größte Einzelaktionär des Schweizer Photovoltaik-Zulieferer hat weitere Anteileigner eingesammelt, um seiner Forderung nach einer Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung mehr Gewicht zu verleihen. Die Aktionärsgruppe hält nach Sentis-Angaben mehr als zehn Prozent der Stimmrechte an Meyer Burger.Bereits seit Monaten versucht der größte Einzelaktionär Sentis Capital, auf die Entscheidungen der Meyer Burger Technology AG Einfluss zu nehmen. Auch in dieser Woche war dies nicht anders. Am Mittwoch meldete der Schweizer Technologiekonzern ein "Traktandierungsbegehren" von Sentis Capital ...

