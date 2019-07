Manche Bankkunden waren am Donnerstag beim Blick ins Depot plötzlich reich oder mit 96 Prozent im Minus. Schuld ist ein Fehler des Datendienstleisters Factset.

Sehr reich oder sehr arm; so konnten sich am Donnerstag einige Kunden des Onlinebrokers comdirect fühlen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten sie Screenshots ihrer Depots. Die zeigten teils extrem hohe Werte, teils sehr starke Kursverluste. Tatsächlich aber waren die betroffenen Depotinhaber nicht zu unverhofftem Reichtum beziehungsweise plötzlicher Armut gekommen, sondern einem Datenfehler aufgesessen. Der Datendienstleister Factset, den die Quickborner Direktbank nutzt, hatte für einige Wertpapiere falsche Mittwochs-Schlusskurse geliefert. Entsprechend zeigte die Bank die Wertveränderung der Depots, in denen die entsprechenden Wertpapiere enthalten ...

