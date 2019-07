Baden-Baden (ots) - Sonntag, 28. Juli 2019 (Woche 31)/26.07.2019



21.45 RP: SWR Sport



Studiogast: Andreas Buck (SWR Sport Fußballexperte) | Fußball 3. Liga: Sonnenhof Großaspach - 1. FC Kaiserslautern | Fußball: Otto Rehhagel beim FV Rockenhausen | Opel Cup in Mainz | Bundesliga: Der 1. FSV Mainz 05 zwei Wochen vor Saisonstart | Nah dran: Die Eulen Ludwigshafen | Moderation: Benjamin Wüst



Mittwoch, 21. August 2019 (Woche 34)/26.07.2019



18.15 BW+RP: made in Südwest



Geheim-Rezept Käsekuchen - Vom Tellerwäscher zum Erfolgsbäcker



Auf der Suche nach seiner Berufung gab Stefan Linder vor 17 Jahren seinen Job auf. Er begann, Käsekuchen zu backen, auf dem Freiburger Wochenmarkt anzubieten - und das erfolgreich. Heute verkauft er pro Woche 6.000 Stück. Nun möchte er mehr: eine eigene Backhalle. Doch dafür muss er expandieren. Nur wie? An Angeboten mangelt es nicht. Zum Beispiel möchte ein Unternehmen für Tiefkühlbackwaren mit ihm Tiefkühlkäsekuchen produzieren. Damit könnte der 50-Jährige weltweit verkaufen. Doch gerade durch das Regionale und Handgemachte wurde Stefans Käsekuchen zur lokalen Berühmtheit. Kann er dieses Image auch mit einer Tiefkühlvariante halten oder würde die Expansion seine treuen Kundinnen und Kunden vergraulen? Hat er andere Möglichkeiten, sein Unternehmen zu vergrößern? Die SWR Reportage begleitet Stefan Linder auf seinem Weg zur eigenen Backhalle, mit all seinen Rückschlägen, Zweifeln und Ängsten.



Sonntag, 01. September 2019 (Woche 36)/26.07.2019



01.05 h: Geänderten Beitrag beachten!



01.05 (VPS 01.04) Echt witzig - Entertainer und ihre Idole Erstsendung: 31.05.2018 in SWR/SR



03.50 h: Geänderten Beitrag beachten!



03.50 (VPS 03.49) Echt witzig - Entertainer und ihre Idole (WH) Erstsendung: 31.05.2018 in SWR/SR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2