Die Analysten der Baader Bank nehmen das Kursziel für voestalpine von 30,0 auf 26,0 Euro zurück und bestätigen das Hold-Rating. Die anhaltende Nachfrageschwäche in mehreren Branchen wie Maschinenbau oder Automobil würden die Auslastung beeinträchtigen. Zu den operativen Herausforderungen würde eine stabile Produktion in US-Werken, steigende Aufwendungen für Rohstoffe und CO2 sowie Unsicherheiten in Bezug auf das Volumen und die Volatilität der Nachfrage aus der Automobilindustrie zählen. Die voestalpine steht auch hinsichtlich des Cashflows und der Nettoverschuldung vor einigen Herausforderungen.

