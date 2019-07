Gute Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet und von Intel haben den US-Börsen zum Wochenausklang Gewinne beschert.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent auf 27.163 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 3014 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 8294 Punkte.

Auch die jüngsten Konjunkturdaten kamen bei Börsianern gut an. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 2,1 Prozent, das ist weniger als zum Jahresauftakt, aber mehr als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. "Das ist genau das, was der Markt gebraucht hat, nicht so schwach, dass die Wirtschaft übermäßig an Schwung verliert, und nicht so stark, dass die Fed von ihrem Zinssenkungskurs Abstand nehmen muss", sagte Art Hogan ...

