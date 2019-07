Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonalds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Restaurantkette auf vergleichbarer Basis habe die Konsenserwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Sara Senatore in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter dem Strich seien beim Gewinn je Aktie wegen bremsender Währungseffekte die Erwartungen nur erfüllt worden. Die Stärke des US-Geschäfts sei besonders ermutigend gewesen./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 13:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

