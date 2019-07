Brüssel (ots/PRNewswire) - Vorgeschriebene Informationen -



- Erzielter Erlös 2,3 Mrd. EUR (+2 %, +4 % CER1) Nettoumsatz

gestiegen auf 2,2 Mrd. EUR (+3 %, +5 % CER - bereinigt2 +11 %, +7 %

CER)

- Profitabilität (rEBITDA3 ) betrug 724 Mio. EUR (-9 %, -1 % CER)

bzw. eine Quote von 31 %

- F&E-Update: Vimpat® mit positiven Phase-3-Ergebnissen in PGTCS;

vier neue Phase-3-Programme gestartet: bimekizumab bei

Psoriasisarthritis und axialer Spondyloarthritis; padsevonil bei

arzneimittelresistenter schwerer Epilepsie; rozanolixizumab bei

Myasthenia gravis

- Finanzprognose für 2019 bestätigt: Erlöse erreichen erneut

vorraussichtlich 4,6-4,7 Mrd. EUR EBITDA3 27-29 % des Erlöses,

Core-EPS von 4,40-4,80 EUR erwartet

- CFO-Übergang im Jahr 2020



"Die starke finanzielle Leistung in den ersten sechs Monaten 2019

ermöglichen es uns, unsere Investitionen in künftige Wachstumstreiber

wie geplant zu beschleunigen", sagte Jean-Christophe Tellier, CEO von

UCB. "Unser Ziel ist es, Patientennutzen für bestimmte

Bevölkerungsgruppen zu generieren. Von unserer vielversprechenden

Late-Stage-Pipeline hatten wir bereits zwei Produktzulassungen und

wir haben vier neue Phase-3-Programme gestartet. In diesem

Zusammenhang bestätigen wir unsere Finanzprognose für das gesamte

Jahr 2019, während wir auch unser Engagement für die Rentabilität zur

Jahresmitte erneut bestätigen."



Nettoumsatz der Kernprodukte



Der Erlös für die ersten sechs Monate von 2019 beläuft sich auf

2,3 Mrd. EUR (+2 %; +4 % bei CER). Der



Nettoumsatz stieg um 3 % auf 2,2 Mrd. EUR (+5 %), angetrieben

durch das anhaltende Wachstum bei den Kernprodukten von UCB.



Profitabilität (rEBITDA3) erreichte aufgrund der höheren

Betriebskosten 724 Mio. (-9 %; -1 % CER), was die Investitionen in

die Zukunft von UCB widerspiegelt, nämlich in Produkteinführungen und

Produktentwicklung.



Ergebnis der Gruppe betrug 437 Mio. EUR , wovon 411 Mio. EUR (-24

%; CER -14 %) den Aktionären von UCB zuzuschreiben sind.



Kerngewinn je Aktie4 betrug 2,42 EUR nach 3,09 EUR.



Halbjahres-Finanzergebnisse von UCB



EUR Mio. HJ 2019 HJ 2018 Ist CER

Erlös 2.323 2.269 2 % 4 %

Nettoumsatz 2.219 2.146 3 % 5 %

rEBITDA3 724 794 -9 % -1 %

Anzahl der Aktien (m) 187 188 -1 %

Core-EPS4 (EUR) 2,42 3,09 -22 % -12 %



F&E - Update



Neurologie



Im Januar 2019 wurde Vimpat® (lacosamide) in Japan für die

Behandlung von partiell einsetzenden Anfällen bei Kindern im Alter

von 4 Jahren und älter zugelassen. Darüber hinaus wurden zwei neue

Formulierungen zugelassen: IV (intravenös) und Trockensirup.



Im Juni erzielte das Vimpat®-Entwicklungsprogramm für die

Begleitbehandlung primärer tonisch-klonischer Krampfanfälle (PGTCS)

in Studienteilnehmern im Alter von 4 Jahren und älter statistisch

signifikante und positive Ergebnisse, sowohl für die Endpunkte seiner

primären (Zeit bis zum zweiten Anfall) und seiner sekundärer

Wirksamkeit (Anfallsfreiheit). Der neuartige primäre Endpunkt "Zeit

bis zum zweiten Anfall" reduzierte die Placebo-Exposition von

Patienten erheblich. Einreichungen dieser neuen Indikation sind für

die erste Jahreshälfte 2020 bei mehreren Aufsichtsbehörden geplant.

Im März startete UCB eine internationale Phase-3-Studie (USA, EU,

Japan und China) mit Padsevonil bei arzneimittelresistenten Patienten

mit schwerer Epilepsie. Erste Ergebnisse werden für H2 2021 erwartet

und werden die der aktuellen Phase 2b ergänzen, die für H1 2020

erwartet werden. Padsevonil ist ein innovatives Medikament, das

speziell mit einem neuen dualen Wirkmechanismus entwickelt wurde, um

die Bedürfnisse nicht kontrollierter Patienten anzusprechen.



Im Mai wurde Nayzilam® (Midazolam) in den USA zur Behandlung

intermittierender, stereotyper Episoden häufiger Anfälle bei Menschen

zugelassen, die an Epilepsie leiden. UCB erwartet, dass die

Behandlung für Patienten in den kommenden Monaten zur Verfügung

stehen wird. Im März begann UCB planmäßig eine als als

Wirksamkeitsnachweis gedachte Phase-2-Studie mit seinem neuen,

subkutanen monoklonalen Antikörper FcRn (neonataler Fc-Rezeptor)

rozanolixizumab bei Patienten mit chronisch-inflammatorischer

demyelinisierender Polyneuropathie (CIDP). Die ersten

aussagekräftigen Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 2021 erwartet.



Im Juni startete USB wie geplant eine konfirmatorische Studie

(Phase 3) mit rozanolixizumab bei Patienten mit Myasthenia gravis

(MG). Die ersten aussagekräftigen Ergebnisse werden im ersten

Halbjahr 2021 erwartet.



Immunologie



Im März gab UCB die Zulassung von Cimzia® (certolizumab pegol) in

den USA mit einer neuen Indikation für die Behandlung von Erwachsenen

mit aktiver, nicht radiographischer axialer Spondyloarthritis

(nr-axSpA) mit objektiven Anzeichen einer Entzündung bekannt.



Im Juli und in China erhielt Cimzia ® in der Kombination mit

Methotrexat die Zulassung zur Behandlung von mittelschwerer bis

schwerer, aktiver rheumatoider Arthritis bei erwachsenen Patienten.



Im März und April wurde das zweite und dritte Phase-3-Programm mit

bimekizumab bei Patienten mit Psoriasisarthritis und axialer

Spondyloarthitis etwas früher als geplant initiiert. Erste

Topline-Ergebnisse werden für Ende 2021 erwartet.



Im Juni trafen UDB und seine Partner Vorbereitungen für ein

Phase-3-Programm mit dapirolizumab pegol bei Patienten mit aktivem

systemischer Lupus erythematosus (SLE), der trotz Standardbehandlung

auftritt. Das Programm wird voraussichtlich Anfang in H1 2020

starten. Diese Entscheidung basiert auf den vielversprechenden

Ergebnissen der klinischen Phase 2b-Studie, von der

Zwischenergebnisse beim EULAR im Juni 2019 vorgestellt wurden.



Knochen



Anfang Januar 2019 gaben UCB und Amgen die Zulassung von Evenity®

(romosozumab) in Japan bekannt. Die Zulassung von Evenity® richtet

sich auf die Minderung der Risiken von Frakturen und auf die Erhöhung

der Knochenmineraldichte bei Männern und bei Frauen nach der

Menopause mit Osteoporose und erhöhtem Frakturrisiko.



Im April wurde Evenity® in den USA für die Behandlung von

Osteoporose bei Frauen nach der Menopause mit einem erhöhten

Frakturrisiko zugelassen.



Im Mai wurde Evenity® in Südkorea und im Juni in Kanada und

Australien zugelassen.



Im Juni hat gab der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der

Europäischen Arzneimittelagentur eine negative Stellungnahme

bezüglich romosozumab ab. Die Unternehmen bemühen sich um die erneute

Prüfung der Stellungnahme des CHMP.



Nettoumsatz nach Kernprodukten5



Immunologie



Angetrieben von dem anhaltenden, nachhaltigen Wachstum in allen

Regionen bei Cimzia® (certolizumab pegol) für Patienten, die mit

Autoimmun- und entzündlichen, TNF-vermittelten Erkrankungen leben,

stieg der Nettoumsatz auf 782 Mio. EUR. Grund für das Wachstum sind

auch neue Patientengruppen wie Frauen im gebährfähigen Alter und

Menschen mit Psoriasis.



EUR Mio. HJ 2019 HJ 2018 Ist CER

US 480 416 15 % 8 %

Europa 208 192 8 % 8 %

Die internationalen Märkte 94 71 31 % 32 %

Cimzia® Gesamt 782 679 15 % 10 %



Neurologie: Das Epilepsie-Franchise von UCB erreichte einen

Nettoumsatz von 1,25 Milliarden EUR (ein Plus von 12 %).



Vimpat® (lacosamide), mit einem Nettoumsatz von 622 Mio. EUR,

zeigt weiterhin in allen Regionen ein starkes Wachstum, da mehr und

mehr Menschen mit Epilepsie erreicht werden können.



EUR Mio. HJ 2019 HJ 2018 Ist CER

US 472 387 22 % 14 %

Europa 111 100 11 % 11 %

Die internationalen Märkte 39 35 10 % 6 %

vimpat® Gesamt 622 522 19 % 13 %



Für Keppra® (levetiracetam) für Epilepsie wurde ein Nettoumsatz

von 371 Mio. EUR gemeldet, was sowohl die starke, etablierte Marke

als auch die Laufzeit des Produkts widerspiegelt. In Europa waren die

Nettoverkäufe von Keppra ® von einer lokalen, einmaligen

Rabattanpassung betroffen.



EUR Mio. HJ 2019 HJ 2018 Ist CER

US 103 99 4 % -3 %

Europa 84 113 26 % 26 %

Die internationalen Märkte 184 180 2 % 1 %

Keppra® Gesamt 371 392 -5 % -8 %



Briviact® (brivaracetam ) erreichte einen Nettoumsatz von 103 Mio.

EUR. Dies wird durch ein erhebliches Wachstum in allen Regionen

angetrieben, in denen Briviact® für Patienten verfügbar ist.



EUR Mio. HJ 2019 HJ 2018 Ist CER

US 81 46 76 % 65 %

Europa 19 13 55 % 55 %

Die internationalen Märkte 3 1 > 100 % > 100 %

Briviact® Gesamt 103 60 73 % 64 %



Neupro® (rotigotine), das Patch für die Parkinson-Erkrankung,

steigerte seinen Nettoumsatz auf 158 Mio. EUR, vor allem in den USA

und auf internationalen Märkten.



EUR Mio. HJ 2019 HJ 2018 Ist CER

US 46 41 13 % 5 %

Europa 83 85 -3 % -3 %

Die internationalen Märkte 29 22 36 % 31 %

Neupro® Gesamt 158 148 7 % 4 %



Finanzielle Highlights HJ 20196



In den sechs Monaten bis Ist Abweichung

zum 30. Juni1

EUR Mio. 2019 2018 Tatsächliche CER

Preise

Erlös 2.323 2.269 2 % 4 %

Nettoumsatz 2.219 2.146 3 % 5 %

Lizenzeinnahmen und 33 56 -41 % -47

-gebühren %

Sonstige Erlöse 71 67 6 % 4 %

Bruttogewinn 1.725 1.696 2 % 4 %

Marketing- und -502 -442 14 % 10

Vertriebskosten %

Forschungs-und -568 -500 13 % 12

Entwicklungskosten %

Allgemein- und -96 -88 8 % 7 %

Verwaltungskosten

Sonstige betriebliche 12 -9 n/a n/a

Erträge/Aufwendungen (-)

Wiederkehrender EBIT 571 657 -13 % -3

(rEBIT) %

Einmaligen 27 19 47 % 49

Einnahmen/Ausgaben (-) %

EBIT (Betriebsgewinn) 598 676 -11 % -1

%

Nettofinanzaufwendungen -53 -46 17 % 17

(-) %

Anteil des Nettogewinns -1 -1 4 % 4 %

von Partnern

Ergebnis vor 544 629 -13 % -3

Ertragssteuern %

Ertragsteueraufwand (-) -108 -56 94 % 95

%

Gewinn aus laufenden 436 573 -24 % -14

Geschäften %

Gewinn/Verlust (-) aus 1 1 0 % -10

aufgegebenen %

Geschäftstätigkeiten

Gewinn 437 574 -24 % -14

%

UCB-Aktionären 411 551 -25 % -15

zurechenbar %

Minderheitsbeteiligungen 26 23 15 % 7 %

zuschreibbar

Wiederkehrender EBITDA 724 794 -9 % -1

%

Investitionen 194 265 -27 %

(einschließlich

immaterielle

Vermögenswerte)

Nettofinanzschulden7 387 237 63 %

Operativer Cashflow aus 353 492 -28 %

fortgeführten

Geschäftstätigkeiten

Gewichtete 187 188 -1 %

durchschnittliche Anzahl

an Aktien - Nicht

verwässert (in Mio.)

EPS8 2,20 2,93 -25 % -25

%

Core-EPS8 2,42 3,09 -22 % -12

%



Erlös und Nettoumsatz beliefen sich 2019 in den ersten sechs

Monaten auf 2.323 Mio. EUR (+2 %; +4 % bei CER) und 2.219 Mio. EUR

(+3 %; +5 % CER). Der Nettoumsatz vor "designierte Absicherung,

umgegliedert in Nettoumsatz" (+65 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2018 /

-51 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2019) stieg um 9 % (+5 % CER).

Bereinigt um Veräußerungen im Jahr 2018, vornehmlich "Innere

Medizin"/Deutschland, und für das erste Quartal 2019, stieg das

Wachstum für das Eisenpräparat Niferex® und vor "designierte

Absicherung, umgegliedert in Nettoumsatz" +11 %, bei zugrunde

liegenden +7 % CER. Dieses Wachstum wurde durch das fortgesetzte

positive Ergebnis der Kernprodukte von UCB angetrieben.



Lizenzeinnahmen und -gebühren fielen von 54 Mio. EUR auf 33 Mio.

EUR. Sonstige Erlöse stiegen von 67 Mio. EUR auf 71 Mio. EUR.



Der Bruttogewinn erreichte 725 Mio. EUR, was eine stabile

Bruttomarge darstellt.



Die Betriebausgaben betrugen 154 Mio. EUR (+11 %; +8 % CER) und

spiegelten die um 14 % höheren Marketing- und Vertriebskosten von 502

Mio. EUR wider - Antriebsfaktor war hierbei die Einführung von

Cimzia® in Psoriasis sowie Einführungsvorbereitungen in Bezug auf

Cimzia® für die aktive, nicht radiographische axiale

Spondyloarthritis (nr-axSpA), die um 13 % höheren Forschungs- und

Entwicklungskosten von 568 Mio. EUR - angetrieben durch den

Pipeline-Fortschritt und mit dem Ergebnis einer F&E-Kennziffer von 24

% in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 und von 8 % höheren

Allgemein- und Verwaltungskosten von 96 Mio. EUR. Dies führte zu

einer Betriebskostenquote (im Verhältnis zum Umsatz) von 50 % nach 46

% in der ersten Hälfte 2018.



Profitabilität - rEBITDA 9- erreichte 724 Mio. EUR nach 794 Mio.

EUR (-9 %; -1 % CER), angetrieben vom weiterhin zulegenden

Nettoumsatz, kompensiert durch eine höhere Betriebskostensquote, was

die Investitionen in die Zukunft der UCB widerspiegelt, nämlich in

Produkteinführungen und Produktentwicklung. Die wiederkehrende

EBITDA-Quote für die ersten sechs Monate von 2019 (in % des Umsatzes)

erreichte 31 %, von 35 % in 2018.



Die einmaligen Einnahmen beliefen sich auf 27 Mio. EUR, nach 19

Mio. EUR im Jahr 2018.



Die Nettofinanzaufwendungen stiegen von 46 Mio. EUR auf 53 Mio.

EUR.



Die Aufwendungen für Einkommensteuer lagen bei 108 Mio. EUR im

Vergleich zu 56 Mio. EUR im Juni 2018. Der durchschnittliche

effektive Steuersatz für wiederkehrende Tätigkeiten belief sich auf

20 % im Vergleich zu 9 % im gleichen Zeitraum des letzten Jahres, was

jedoch dem effektiven Steuersatz für das ganze Jahr 2018 entsprach.

Der niedrige Steuersatz in den ersten sechs Monaten 2018 ist

zurückzuführen auf die Staffelung von Ausgaben und die Steuerreform

in den USA.



Der Konzerngewinn belief sich auf 437 Mio. EUR (574 Mio. EUR), von

denen 411 Mio. EUR UCB-Aktionären und 26 Mio. EUR (nach 23 Mio. EUR)

nicht beherrschenden Anteilen zurechenbar waren.



Das Hauptergebnis je Aktie, das den Ergebnisanteil widerspiegelt,

der UCB-Aktionären zurechenbar war, bereinigt um die Auswirkungen

nach Steuer der nicht wiederkehrenden Posten, die finanziellen

einmaligen Ereignisse, die Beiträge nach Steuer von aufgegebenen

Geschäftstätigkeiten und die Nettoabschreibung von immateriellen

Vermögenswerten im Zusammenhang mit Verkäufen, belief sich auf 2,42

EUR nach 3,09 EUR auf Basis von 187 Mio. EUR gewichteten, im

Durchschnitt ausstehenden Aktien.



Aussichten für 2019 bestätigt - UCB bestätigt seine Erwartungen

für den Erlös 2019 von ca. 4,6-4,7 Mrd. USD. Der wiederkehrende

EBITDA liegt im Bereich von 27-29 % des Erlöses und das Kernergebnis

je Aktie wird daher, basierend auf dem Durchschnitt von 188 Mio. in

Umlauf befindlichen Aktien, im Bereich von 4,40-4,80 EUR liegen.



CFO-Übergang in 2020 - Fünf aufeinanderfolgende Jahre des

Wachstums und der starken Halbjahresergebnisse im Jahr 2019 haben die

stabile Leistung von UCB im Laufe der Zeit untermauert. UCB ist für

eine weitere Beschleunigung und Expansion bereit, um sein ehrgeiziges

Ziel des Patientennutzens mit der Einführung sechs neuer Produkte in

den kommenden fünf Jahren zu erreichen.



Mit diesem Ziel im Blick konzentriert UCB seine Energie weiterhin

auf die Stärkung seines Betriebsmodells, um maximale Flexibilität zur

Erfüllung unserer Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre

sicherzustellen. Als Teil dieser Entwicklung wird UCB in den nächsten

Monaten Änderungen am Aufbau seiner Geschäftsleitungstruktur

umsetzen. Diese Änderungen werden eine Anpassung der Größe der

Geschäftsleitung beinhalten und so die Verbesserung der Konzentration

auf die Kernbereiche der Aktivität mit mehr Flexibilität ermöglichen.

So kann UCB seine Strategie des Patientennutzens weiterentwickeln.



In diesem Zusammenhang gibt UCB ferner bekannt, dass der Chief

Financial Officer, Detlef Thielgen, nach fast 13 Jahren in dieser

Position innerhalb eines Übergangsjahres ab heute ausscheiden wird.

Die Suche nach einem Nachfolger hat gerade begonnen.



CEO Jean-Christophe Tellier kommentierte: "Während seiner 13 Jahre

bei UCB spielte Detlef eine maßgebliche Rolle für den Erfolg von UCB,

aber auch dabei, das Unternehmen in die starke Position gebracht zu

haben, die UCB heute genießt. Im Namen des Vorstands, der

Geschäftsleitung und aller UCB-Teams möchte ich mich bei Detlef für

sein Engagement für UCB im Laufe der Jahre und für die erfolgreiche

Unterstützung dafür bedanken, das Unternehmen durch seine

verschiedenen Phasen der Umstrukturierung geführt zu haben. Detlef

und ich werden auch weiterhin eng zusammenarbeiten, um UCB

voranzubringen, unsere Ziele und Ambitionen zu verfolgen und für eine

reibungslose Übertragung der Aufgaben und des Wissens auf seinen

zukünftigen Nachfolger zu sorgen."



Die halbjährlichen Finanzberichte finden Sie auf der UCB-Website:

http://www.ucb.com/investors/Download-center



Heute wird UCB um 08:00 Uhr (EDT) / 13:00 Uhr (BST) 14:00 (CEST)

eine Telefonkonferenz/einen Video-Webcast durchführen.



Einzelheiten finden Sie auf https://www.ucb.com/investors/UCB-fina

ncials/Half-year-financial-results.



Sehen Sie sich unsere IR-App im App Store

(https://itunes.apple.com/us/app/ucb-ir-app/id1135906235?ls=1&mt=8)

und Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sy

mexeconomics.ucb.be&hl=en) an.



Über UCB



UCB, Brüssel, Belgien (www.ucb.com), ist ein weltweit tätiges,

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und

Entwicklung von innovativen Medikamenten und Lösungen konzentriert,

die das Leben von Menschen mit schweren Erkrankungen des Immunsystems

oder des zentralen Nervensystems verbessern. Mit mehr als 7.500

Mitarbeitern in etwa 40 Ländern hat das Unternehmen 2018 einen Erlös

von 4,6 Mrd. Euro erzielt. UCB ist an der Börse Euronext Brussels

(Symbol: UCB) gelistet. Folgen Sie uns auf Twitter: @UCB_News



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die

auf aktuellen Plänen, Einschätzungen und Überzeugungen der

Geschäftsführung beruhen. Alle Aussagen, mit Ausnahme solcher, die

auf historischen Fakten beruhen, sind Aussagen, die als

zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen der Einnahmen,

einschließlich Betriebsgewinnmargen, Kapitalaufwendungen, Bageld-

oder sonstige Finanzinformationen, voraussichtliche rechtliche,

politische, regulatorische und klinische Ergebnisse und als andere

Schätzungen und Ergebnisse dieser Art betrachtet werden könnten.

Aufgrund ihrer Art stellen solche zukunftsgerichteten Aussagen keine

Garantien für ein künftiges Ergebnis dar und unterliegen Risiken,

Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazuführen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die durch

solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

impliziert werden könnten. Wichtige Faktoren, die zu solchen

Abweichungen führen könnten, sind unter anderem: Änderungen der

allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und

wettbewerbsrechtlichen Bedingungen, die Unfähigkeit, die

erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen oder diese zu

akzeptablen Bedingungen zu erhalten, Kosten im Zusammenhang mit

Forschung und Entwicklung, Änderungen der Aussichten für in der

Pipeline oder Entwicklung durch UCB befindlichen Produkte,

Auswirkungen von zukünftigen gerichtlichen Entscheidungen oder

behördliche Untersuchungen, Produkthaftungsansprüche, Anfechtungen

des Patentschutzes für Produkte oder Produktkandidaten, Änderungen

bei Gesetzen oder Vorschriften, Schwankungen des Devisenkurses,

Änderungen oder Unsicherheiten in Steuergesetzen oder der Anwendung

solcher Gesetze sowie in der Einstellung und Bindung von

Mitarbeitern.



Darüber hinaus stellen die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar. Außerdem handelt es

sich bei ihnen in einem beliebigen Rechtssystem, in denen solche

Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor der Registrierung bzw.

Zulassung gemäß dem Wertpapiergesetz dieser Rechtsordnung

rechtswidrig wären, um keine Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe

von Wertpapieren. UCB stellt diese Information zum Datum dieses

Dokuments bereit und schließt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur

Aktualisierung von Informationen in dieser Pressemitteilung entweder

zur Bestätigung der tatsächlichen Ergebnisse oder zur Meldung einer

Änderung in seinen Erwartungen aus.



Es gibt keine Garantie dafür, dass neue Produktkandidaten in der

Pipeline zur Produktzulassung gelangen oder dass neue Indikationen

für bestehende Produkte entwickelt und verabschiedet werden. Produkte

oder potenzielle Produkte, die Gegenstand von Partnerschaften,

Joint-Ventures oder Lizenzkooperationen unterliegen, können

Differenzen zwischen den Partnern ausgesetzt sein. Es ist möglich,

dass auch bei UCB oder anderen Sicherheits-, Nebenwirkungs- oder

Fertigungsprobleme bei ihren Produkten nach deren Vermarktung

auftreten.



Zudem kann der Verkauf durch internationale und inländische Trends

im Bereich Managed Care und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen

sowie die Kostenerstattungsrichtlinien durch Drittzahler sowie die

Gesetzgebung, die sich auf die Preise für Pharmazeutika und

Erstattungen auswirken, beeinflusst werden.



1. CER = konstante Wechselkurse

2. Bereinigt um Veräußerungen und ausgewiesene Absicherung, umgebucht

auf Nettoumsatz

3. rEBITDA = Ergebnis vor Finanzaufwendungen und -erträgen, Steuern

und Abschreibungen

4. Core EPS = Kernergebnis je Aktie

5. Aufgrund von Rundung dürfen einige Finanzdaten nicht in den

Tabellen summiert werden.

6. Aufgrund von Rundung dürfen einige Finanzdaten nicht in den

Tabellen summiert werden.

7. Für die Nettofinanzverbindlichkeiten ist das Meldedatum für die

Vergleichsperiode der 31. Dezember 2018.

8. EUR pro gewichtete, durchschnittliche Anzahl an Aktien -

unverwässert

9. rEBITDA = Ergebnis vor Finanzaufwendungen und -erträgen, Steuern

und Abschreibungen



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/951827/UCB_Chart.jpg



Originaltext: UCB Pharma

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006141

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006141.rss2



