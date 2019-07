In den USA sind in der Woche vom 29. Juli bis 2. August die Blicke auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Mittwoch gerichtet. Zudem werden eine Reihe weiterer wichtiger Konjunkturdaten erwartet.

Marktbeobachter rechnen mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. "Vermutlich wird Fed-Chef Jerome Powell die Zinssenkung als Versicherungsschritt bezeichnen, der verhindern soll, dass bestehende und weiter angestiegene Risiken in eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung münden", schreibt Ulrich Kater von der Dekabank.

Darüber hinaus stehen weitere wichtige Indikatoren auf dem Kalender, die für Bewegung an den Märkten sorgen könnten. So etwa die Arbeitsmarktdaten und der Auftragseingang in der Industrie am Freitag. Am Vortag wird der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe erwartet. Die Analysten der BayernLB rechnen mit einer Erfüllung ihrer Prognose: "Wie von uns erwartet sank der PMI-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Juli und dieser rückläufigen Entwicklung dürfte sich der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe anschließen."

Die Konjunkturdaten der Woche im Überblick:

^ Prognose Vorwert

MONTAG, 29. JULI

--- Keine marktbewegenden Daten erwartet ---

DIENSTAG, 30. JULI

14.30 Uhr

Private Einkommen, Juni +0,4 +0,5

Konsumentenausgaben +0,3 +0,4

PCE-Deflator, Juni

Jahresvergleich +1,5 +1,5

Kern-Deflator, Juni

Jahresvergleich +1,7 +1,6

16.00 Uhr

Schwebende Hausverkäufe, Juni

Monatsvergleich +0,3 +1,1

Conference Board Verbrauchervertrauen, Juli 125,0 121,5

(in Punkten)

MITTWOCH, 31. JULI

14.15 Uhr

ADP Beschäftigungsänderung, Juli 150 102

(in Tausend)

14.30 Uhr

Arbeitskostenindex, zweites Quartal +0,7 +0,7

15.45 Uhr

Chicago Produktionsmanagerindex, Juli 51,9 49,7

(in Punkten)

20.00 Uhr

FOMC Zinsentscheid 2,00-2,25 2,25-2,50

DONNERSTAG, 1. August

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Juli 215 206

(in Tausend)

15.45 Uhr

Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe, Juli -- 50,0

endgültig

(in Punkten)

16.00 Uhr

ISM Verarbeitendes Gewerbe, Juli 52,0 51,7

(in Punkten)

Bauinvestitionen, Juli

Monatsvergleich +0,5 -0,8

FREITAG, 2. August

14.30 Uhr

Beschäftigung ex Agrar, Juli 166 224

Beschäftigung produzierendes Gewerbe, Juli 0 17

(in Tausend)

Arbeitslosenquote, Juli 3,7 3,7

Handelsbilanz, Juni -54,5 -55,5

(in Mrd US-Dollar)

16.00 Uhr

Auftragseingang Industrie, Juni +0,7 -0,7

Auftragseingang ex Transport --- +0,1

Auftragseingang langlebige Güter, Juni --- +2,0

Auftragseingang langlebige Güter ex Transport --- +1,2

endgültig

Universität von Michigan, Juli, endgültig 98,5 98,4°

(in Punkten)

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

