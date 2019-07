In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 26.07. 16:40: Zahlen zeigen: Aldi, Lidl und Co. könnten von traditionellen Supermärkten bald ins Abseits gedrängt werdenDiscounter haben beim Umsatzwachstum im Vergleich zu Supermärkten weiterhin das Nachsehen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die der "Wi ...>> Artikel lesen 26.07. 16:40: Ohne jedes Mitleid hat Amazon zugegeben, dass der Prime-Service Konkurrenten ruinieren könnteAmazons Prime-Expressversand war ein teures Investment für das Unternehmen. Sollte die Wette jedoch aufgehen, dass er der Konkurrenz massiven Schaden hinzufügt, könnte es sich am ...>> ...

