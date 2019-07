T-Mobile US und Sprint sind mit ihrem 26 Milliarden Dollar schweren Fusionsplänen auf der Zielgeraden. Das US-Justizministerium gab am Freitag grünes Licht für die Transaktion. Allerdings verlangt die Behörde von den der Deutsche-Telekom-Tochter und ihrer US-Rivalin, dass mehrere Geschäftsteile an den Konkurrenten Dish verkauft werden.

