Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 228 auf 246 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein erwartungsgemäß solides Halbjahresergebnis habe dem Triebswerksbauer eine moderate Anhebung des Ausblicks ermöglicht, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragsbücher seien so dick wie nie. Die Ausführung sei nun aber vorerst die Hauptaufgabe./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0155 2019-07-26/18:05

ISIN: DE000A0D9PT0