Erfurt (ots) - Mit kreativen Songs begeisterten 13 Nachwuchskomponist*innen und drei Songwriting-Duos am 24. und 25. Juli beim großen "Dein Song"-Casting in der beeindruckenden Kulisse von Schloss Biebrich in Wiesbaden. Ab Frühjahr nächsten Jahres dürfen sich die KiKA-Zuschauer*innen auf die Künstler*innen im Alter von zehn bis 18 Jahren freuen. Sie präsentieren ihre Eigenkompositionen, die von Chanson bis Hiphop reichen, einer prominenten Jury.



Die Spannung war bei den Casting-Drehs wie immer groß: Wer bekommt im Wettbewerb um den Titel "Songwriter*in des Jahres 2020" eine Wildcard? Wer darf im Komponistencamp auf Ibiza an seinen Songs weiterarbeiten? Und für wen endet der große Traum vom Songwriting-Titel bereits auf Schloss Biebrich? Die Entscheidungen fällt die prominente vierköpfige Jury, bestehend aus "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht, "MIA."-Sängerin Mieze Katz sowie den beiden Jury-Neulingen Angelo Kelly und Singer-Songwriterin Lary.



Diese Nachwuchskomponist*innen präsentierten beim Casting ihren Song:



- Alexander (15) aus Badbergen mit "¡Desserts!" - Ilian (12) aus Mäder (Österreich) mit "Steh auf" - Liam (15) und Moritz (14) aus Berlin mit "So viele Fragen" - David (13) und Ivan (13) aus Düren mit "Experiences" - Leo (15) aus Rosdorf mit "Das Tollste im All" - Emmie Lee (13) aus Düsseldorf mit "I' m Gonna Stay" - Markus (17) aus Kaltenkirchen mit "Dieses eine Gefühl" - Andreas (16) aus Bad Rappenau mit "He Yeah (Feelings)" - Richard (10) aus Essen mit "Immer dasselbe" - Lili Marleen (14) aus Leipzig mit "Staunen" - Anastassia (15) aus Nagold mit "Someday" - Singa (15) aus Greifenstein & Elul (18) aus Herborn mit "Liking You" - Felix (17) aus Neckargemünd mit "Unlucky you" - Lea (18) aus Sittendorf (Österreich) mit "Still Breathing" - Elena Charlotte (16) aus Bad Vilbel mit "About a Heartbreak" - Ayla Rosa (16) aus Heidelberg mit "Pura Vida"



Nur acht Songs kommen ins Finale. Für diese Songwriter*innen erfüllt sich ein Traum: Sie dürfen mit einem prominenten Musikpaten oder einer prominenten Musikpatin den eigenen Song weiterentwickeln - eine professionelle Aufnahme im Tonstudio und ein eigenes Musikvideo inklusive. Das große "Dein Song"-Live-Finale bildet den Höhepunkt der Staffel. Auf der großen Bühne in der Finalshow präsentieren die besten Songwriter*innen ihre fertigen Songs zusammen mit ihrem Musikpat*innen einem großen Publikum. Die TV-Zuschauer*innen entscheiden schließlich per Telefon- und Onlinevoting, wer "Songwriter*in des Jahres 2020" wird.



Das Moderatorenduo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich begleiten die jungen Nachwuchskomponist*innen auf ihrem Weg vom Casting zum Finale. Die 16-teilige Doku-Reihe mit abschließendem Live-Finale wird ab dem Frühjahr 2020 bei KiKA ausgestrahlt.



Seit über einem Jahrzehnt begeistert "Dein Song" TV-Zuschauer*innen und Kritiker*innen mit kreativer Nachwuchsförderung. So wurde das Format 2018 in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Zahlreiche prominente Musiker*innen wie Andreas Bourani, Vanessa Mai, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Peter Maffay, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, David Garrett, Sarah Connor, DJ BoBo oder "Die Lochis" sind von der "Dein Song"-Philosophie überzeugt und standen den Nachwuchskomponist*innen bereits als Pat*innen zur Seite.



Weitere Informationen zur neuen Staffel von "Dein Song" finden Sie demnächst auf www.kika.de.



"Dein Song" ist eine Produktion der bsb Film- und TV Produktions GmbH Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Miagtchenkov.



